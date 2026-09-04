Desesperación en el Tren Limache-Puerto: pasajeros intentaron abrir ventanas por corte de luz que dejó al servicio sin aire acondicionado

La cuenta oficial del servicio Limache-Puerto informó sobre un corte del suministro que afectó al medio de transporte de une a cinco comunas de la región de Valparaíso.

A través de su cuenta de X, se dio a conocer a las 15:25 horas que "debido a corte del suministro eléctrico, los trenes se encuentran momentáneamente detenidos en toda la red".

Durante los minutos que el servicio estuvo detenido, usuarios de EFE Valparaíso denunciaron que en los vagones no estaba funcionando el aire acondicionado, en un día de temperatura elevada.

Debido a esta situación, en redes sociales se compartieron registros donde las personas buscaron alternativas para evitar el calor, como poder abrir las ventanas.

Cabe señalar que a las 15:35 horas, Tren Limache-Puerto informó que "ahora comienza paulatinamente la circulación de los trenes en toda la red".

(Imagen interior: @weappchile)

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