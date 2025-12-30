Desempleo retrocede en la Quinta Región y cierra el año con 8,0%: desocupación femenina también baja, pero sigue sobre el promedio

En 8,0% se ubicó la tasa de desocupación en la región de Valparaíso durante el trimestre septiembre – noviembre de 2025, según información de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

La cifra significó un descenso de 0,2 puntos porcentuales en doce meses, debido al aumento de la fuerza de trabajo (3,4%), por debajo del alza presentada por las personas ocupadas (3,5%). Por su parte, las personas desocupadas aumentaron 1,5%.

Respecto al mismo periodo del año anterior, la tasa de participación regional alcanzó 59,3%, aumentando 1,3 puntos en doce meses, mientras que la tasa de ocupación se situó en 54,6%, con un ascenso de 1,3 puntos. en un año. Por otra parte, la población fuera de la fuerza de trabajo disminuyó 2,2%.

En los hombres, la tasa de desocupación se situó en 7,4%, con una baja de 0,2 puntos en doce meses; Por otra parte, en las mujeres, la tasa de desocupación fue 8,9%, con nula variación en comparación al mismo período del año anterior.

ALZA DE OCUPADOS

En doce meses, la estimación del total de personas ocupadas experimentó un ascenso de 3,5%, incidido por las mujeres (4,8%) y los hombres (2,5%).

Los sectores que más contribuyeron al aumento de la población ocupada fueron comercio y construcción (16,7%), actividades de salud (11,8%) y servicios administrativos y de apoyo (22,8%).

En tanto, por categoría ocupacional, el ascenso se observó principalmente las personas asalariadas formales (2,4%) y asalariadas informales (7,5%).

INFORMALIDAD

La tasa de ocupación informal se ubicó en 29,4%, registrando nula variación en un año. En tanto, las personas ocupadas informales aumentaron 3,5%, incididas por los hombres (5,7%); y según sector económico, principalmente, debido a construcción (38,5%) y actividades de salud (33,2%), mientras que, por categoría ocupacional incidió, entre otras personas asalariadas informales (7,5%).

La tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial alcanzó 17,3%, con un decrecimiento de 0,7 puntos porcentuales en el período. En los hombres se situó en 14,6% y en las mujeres, en 20,4%. La brecha de género fue 5,8 puntos.

PURANOTICIA