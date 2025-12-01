Desempleo femenino retrocede, pero sigue por encima del promedio en la Quinta Región

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reportó que la tasa de desocupación en el trimestre móvil agosto–octubre 2025 fue de 8,2% en la región de Valparaíso, registrando nula variación respecto a igual periodo del año anterior.

Esta cifra es 0,2 puntos menor al promedio nacional y 0,3 puntos más baja que la del trimestre móvil anterior en la región, vale decir, entre julio y septiembre de 2025.

La Encuesta Nacional de Empleo dio cuenta que la tasa actual se debe al ascenso de la fuerza de trabajo (2,3%), similar al alza presentada por las personas ocupadas (2,4%).

Por su parte, las personas desocupadas aumentaron en 1,9% en la región de Valparaíso, incididas por quienes buscan trabajo por primera vez (38,2%).

Al poner la lupa en los sexos, el INE informa que la tasa de desocupación de los hombres se situó en 7,5%, mientras que la de las mujeres aumentó a 9,1%. Si bien, la cifra en las mujeres se redujo 0,8 puntos, ésta sigue por encima del promedio regional.

En términos de ocupación, en doce meses la estimacion de las personas ocupadas aumentó 2,4%, equivalente a 21.236 personas más, cifra que ha sido influenciada principalmente por las mujeres (3,6%), mientras que por los hombres fue de 1,4%.

Según tramo etario, se dio a conocer en el informe que el ascenso de la población ocupada fue incidido por el segmento de 55 años y más, que tuvo un avance de 8,2%.

Por sector económico, el ascenso de la población ocupada fue incidido por comercio (7,8%), construcción (12,7%) y actividades de salud (6,1%). En tanto que, por categoría ocupacional, incidieron principalmente en el ascenso las personas asalariadas informales (11,3%) y empleadoras (12,8%).

Finalmente, la tasa de ocupación informal alcanzó 29,7%, aumentando 0,6 puntos en doce meses. Asimismo, las personas ocupadas informales aumentaron 4,4%, incididas por los hombres (6,7%) y por las personas asalariadas informales (11,3%).

PURANOTICIA