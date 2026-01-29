Desempleo femenino anota leve disminución en la región de Valparaíso y se sitúa en 8,2%

La tasa de desocupación en la región de Valparaíso durante el trimestre móvil octubre–diciembre de 2025 se ubicó en 7,7%, registrando un aumento de 0,2 puntos porcentuales en doce meses. Pese a este incremento, la región se mantiene por debajo del promedio nacional, cuya tasa alcanzó un 8,0%, lo que refleja un desempeño relativamente más favorable del mercado laboral regional en comparación con el contexto país, aunque en un escenario que aún requiere cautela.

En doce meses, la estimación del total de personas ocupadas presentó un ascenso de 3,2%, incidido principalmente por el aumento del empleo femenino (5,3%) y, en menor medida, por los hombres (1,6%). A nivel sectorial, los mayores aportes al crecimiento de la ocupación provinieron de actividades de salud (14,6%), construcción (15,1%) y servicios administrativos y de apoyo (37,5%).

Desde la categoría ocupacional, el aumento del empleo fue explicado principalmente por las personas trabajadoras por cuenta propia, que crecieron 9,8%, junto con un incremento de 2,6% en las personas asalariadas formales.

En materia de informalidad, la tasa de ocupación informal se ubicó en 29,4%, disminuyendo 0,1 punto porcentual en doce meses. No obstante, el número de personas ocupadas informales aumentó 2,7%, incidido principalmente por los hombres (3,8%).

Por sector económico, este aumento se explicó fundamentalmente por construcción (29,5%) y actividades de salud (34,5%), mientras que, por categoría ocupacional, incidieron entre otras las personas trabajadoras por cuenta propia (7,9%). Se trata de un nivel aún elevado, que continúa siendo uno de los principales desafíos del mercado laboral regional.

Respecto del empleo femenino, la tasa de desocupación en la región de Valparaíso se situó en 8,2%, registrando una disminución de 0,5 puntos porcentuales en doce meses, lo que contrasta positivamente con el estancamiento observado en el trimestre previo. Esta mejora se explica por el aumento en el número de mujeres ocupadas, reflejando una mayor absorción de empleo femenino, aunque persisten brechas estructurales que requieren ser abordadas de manera sostenida.

Marcela Pastenes, gerente general de la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso, indicó que "como gremio, nos preocupa el aumento anual de la desocupación y los elevados niveles de empleo informal que se mantienen. Esto refuerza la importancia de seguir fortaleciendo la economía, promover empleos formales de calidad, mejorar la productividad y avanzar hacia un mercado laboral más inclusivo, dinámico y sostenible, en beneficio de las personas, las empresas y el desarrollo de la región de Valparaíso".

PURANOTICIA