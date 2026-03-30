Desempleo en mujeres quedó nuevamente al borde de los dos dígitos en la V Región

La tasa de desocupación en la región de Valparaíso alcanzó un 9,2% durante el trimestre diciembre de 2025 a febrero de 2026, según el último boletín del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). La cifra representa un aumento de 1,0 punto porcentual en doce meses, evidenciando un deterioro en el mercado laboral regional.

El alza se explica principalmente porque el crecimiento de la fuerza de trabajo (2,9%) fue mayor que el incremento de las personas ocupadas (1,8%). En este contexto, el número de personas desocupadas registró un fuerte aumento de 15,5% en comparación con igual período del año anterior.

En cuanto a los indicadores generales del mercado laboral, la tasa de participación se situó en 60,3%, con un incremento de 1,1 puntos porcentuales en un año, mientras que la tasa de ocupación alcanzó 54,7%, subiendo 0,4 puntos porcentuales. En contraste, la población fuera de la fuerza de trabajo disminuyó 1,7%.

Al analizar por género, la desocupación en mujeres llegó a 9,9%, con un alza de 1,1 puntos porcentuales en doce meses, mientras que en hombres se ubicó en 8,6%, aumentando 0,9 puntos porcentuales en el mismo período.

Pese al aumento del desempleo, el total de personas ocupadas creció 1,8% en un año, impulsado principalmente por las mujeres (2,5%) y, en menor medida, por los hombres (1,2%). Los sectores que más incidieron en este incremento fueron actividades de salud (12,6%), alojamiento y servicios de comida (17,6%) y administración pública (13,1%). En categoría ocupacional, se observó un alza principalmente en las personas asalariadas formales (3,4%), mientras que en las empleadoras fue un 15,8%

En materia de informalidad, la tasa de ocupación informal se redujo a 28,3%, bajando 1,9 puntos porcentuales en doce meses. Asimismo, las personas ocupadas informales disminuyeron 4,5%, indicadas por las mujeres (-6,9%), influenciadas principalmente por la caída en el comercio (-16,5%) y en trabajadores por cuenta propia (-6,2%).

Finalmente, la tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial alcanzó 18,8%, con un aumento de 0,9 puntos porcentuales en el período. Esta cifra fue de 16,0% en hombres y 22,1% en mujeres, manteniendo una brecha de género de 6,1 puntos porcentuales.

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