Desempleo en la región de Valparaíso vuelve a subir y llega a un preocupante 10,4%: Gobierno responde con anuncios ya conocidos

La crisis del empleo en la región de Valparaíso continúa profundizándose. Según la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de desocupación llegó al 10,4% durante el trimestre móvil abril-junio de 2026, cifra que representa un aumento respecto del 10,2% registrado en el trimestre marzo-mayo y un alza de 1,8 puntos porcentuales en comparación con igual período del año pasado.

El informe de la entidad da cuenta de que el deterioro del mercado laboral regional se explica porque la fuerza de trabajo aumentó un 3,6%, mientras que la cantidad de personas ocupadas sólo creció un 1,4%, lo que provocó que el número de personas desocupadas se disparara 26,2% en doce meses en el territorio regional.

Las cifras muestran, además, que la participación laboral llegó al 60,6%, aumentando 1,5 puntos porcentuales respecto del año anterior, mientras que la tasa de ocupación alcanzó el 54,3%, con un incremento de apenas 0,3 puntos porcentuales. En tanto, la población fuera de la fuerza de trabajo disminuyó un 2,7%.

La situación afecta con mayor fuerza a las mujeres. Mientras la tasa de desocupación masculina se ubicó en 9,7%, con un aumento de 1,6 puntos porcentuales en doce meses, entre las mujeres llegó al 11,4%, registrando un incremento de 2,3 puntos.

En cuanto a la creación de empleo, el INE informó en su reporte publicado la mañana de este viernes que el número de personas ocupadas aumentó 1,4% en comparación con igual período del año anterior, impulsado principalmente por las actividades de industria manufacturera (16,5%), alojamiento y servicios de comida (15,0%) y actividades profesionales (18,8%). Por categoría ocupacional, el crecimiento estuvo liderado por las personas trabajadoras por cuenta propia (9,5%) y los asalariados formales (0,4%).

Respecto de la informalidad, la Encuesta Nacional de Empleo da cuenta que la tasa de ocupación informal se situó en 28,9%, retrocediendo 0,6 puntos porcentuales en un año. Las personas ocupadas informales disminuyeron 0,3%, principalmente por la caída registrada en el comercio y en hogares como empleadores.

Por su parte, la tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial alcanzó el 18,1%, manteniéndose sin variación respecto del año anterior. En los hombres llegó al 16,1%, mientras que en las mujeres alcanzó el 20,5%.

GOBIERNO SÓLO REPITE ANUNCIOS

Consultado por Puranoticia.cl respecto del deterioro de las cifras de desempleo, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, no anunció nuevas medidas para enfrentar el problema, sino que reiteró iniciativas ya informadas.

"El ministro anunció una cantidad importante de recursos que tenían que ver con la emergencia y que obviamente van a permitir absorber mano de obra desocupada, especialmente en la construcción, que es donde más impacto provoca. De hecho, la mayor cantidad de obras que se van a ejecutar por parte del Ministerio de Obras Públicas son por trato directo por emergencia y, estando los decretos, en no más de 15 días debemos partir las inversiones", comenzó indicando.

Luego prosiguió señalando que "la próxima semana vamos a tener una nueva mesa por el empleo, que es lo que nos pidió el Gobierno. Lo que se nos ha pedido ha sido acelerar las inversiones privadas o públicas en este periodo invernal, que es el momento más crudo, para que podamos generar nuevas alternativas laborales".

En cuanto a las medidas de apoyo para personas afectadas por el temporal, explicó que "dentro de la ficha FIBE se pide que declare la situación laboral, si alguna persona como consecuencia de este frente del tiempo perdió su empleo, el Ministerio de Desarrollo Social está colaborando con Fosis para apalancar una colaboración".

Finalmente, sostuvo que "el lunes tendremos una reunión con el director nacional de Pro-Empleo. Queremos impulsar un fuerte plan de competencias laborales a las personas que están sin ingresos o quienes están en planes de emergencia. Hay personas que llevan 10 años en plan de emergencia y las están condenando a la pobreza. Ya se les pidió a todas las ONG, incluso le hemos pedido al Municipio de Valparaíso, que nos determine los perfiles para generar competencias laborales para apoyarlas con las OMIL o con los instrumentos que tenemos como Gobierno".

En tanto, la seremi de Gobierno, Rosario Pérez, comentó que "estamos trabajando en esta mesa pro-empleo en paralelo a las emergencias. Sabemos que tenemos que redoblar esfuerzos porque se van a necesitar nuevos puestos de trabajo, sobretodo por estas obras que están siendo efectuadas, y ese trabajo intersectorial con Economía y Trabajo, liderados por nuestro delegado presidencial, va a ir dando frutos a medida que estas grandes obras comiencen a efectuarse en nuestra región".

Cabe hacer presente que las cifras entregadas por el INE muestran que la región de Valparaíso no sólo mantiene una tasa de desempleo de dos dígitos, sino que continúa exhibiendo un deterioro del mercado laboral, con un aumento sostenido de las personas desocupadas y una recuperación del empleo insuficiente para absorber el crecimiento de la fuerza de trabajo. En ese contexto, la respuesta del Ejecutivo se concentró en reiterar inversiones y programas previamente anunciados, sin presentar nuevas medidas específicas tras la publicación de este nuevo informe.

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