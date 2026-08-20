De la cueca a la robótica: Core de Valparaíso aprueba financiar iniciativas para promover la inclusión, la cultura y la ciencia

El Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso, a través del pleno del Consejo Regional (Core), aprobó dos importantes proyectos de asignación directa, por medio del Fondo de Vinculación con la Comunidad Línea 3, que entregará financiamiento para organizaciones ligadas a la cultura y la ciencia y tecnología.

En primera instancia, el proyecto “Folclore Inclusivo para Aconcagua: Música, Danza y Campeonato Regional de Cueca PSD”, iniciativa que busca promover la inclusión social y cultural, a través de una escuela formativa de música y danza folclórica, que contempla, además, la realización del Campeonato Regional de Cueca para personas en situación de discapacidad, incluyendo financiamiento para logística, transporte, alimentación, hospedaje, premiación y acciones de difusión.

Este proyecto busca fortalecer el acceso equitativo a la cultura, el desarrollo artístico y la participación comunitaria en la provincia de San Felipe, beneficiará a 1.250 personas entre 18 y 80 años.

Ante esto, el gobernador Rodrigo Mundaca señaló que “primero quiero felicitar el trabajo liderado por el presidente de esta comisión, educación, cultura, patrimonio, Javier Venegas y su vicepresidenta Paula Rosso, en general a los consejeros que incentivaron para que pudiéramos apoyar la promoción social y cultural de personas con discapacidad en el marco del folclor. Hoy lo que hemos hecho es estar a la altura de las circunstancias. Vimos la emoción de quienes están al frente de esta iniciativa. El Gobierno Regional no solo privilegia cemento, sino que también se preocupa de temas ambientales, culturales, de inclusión”.

María Angélica Sánchez, fundadora de la Agrupación Pamas Cuecas de Panquehue, comentó que “es un tremendo logro. Nos ha costado mucho conseguir los recursos para profesores que quieran. trabajar con las personas en situación de discapacidad, sobre todo en danza o música. Durante estos cuatro años he sido su monitora, pero ahora a partir de septiembre habrá un profesor de música y danza. Las personas en situación de discapacidad necesitan un espacio, no solamente están el día de la Teletón, ellos viven, conviven todos los días; por lo tanto son muy importantes estos recursos”.

A lo anterior, se suma el proyecto “Impulsando Futuro: Six Lions, Comunidad y El Mundo”, iniciativa que permite reducir las barreras de acceso a experiencias de innovación y el desarrollo científico-tecnológico para los estudiantes del equipo SIX LIONS OMEGA, facilitando su participación en el torneo internacional STEAM PASSION Robo RAVE International 2026, que se desarrollará en El Salvador.

El financiamiento para el equipo de jóvenes incluirá viaje y estadía de la delegación, así como el transporte técnico del robot, adquisición de equipamiento como kits de robótica, notebook de alto rendimiento, una impresora 3D y un proyector. Además, el proyecto contempla la realización de talleres comunitarios y material de difusión para acercar la experiencia tecnológica a los territorios.

Respecto a este proyecto, el gobernador Mundaca comentó que “en materia de robótica, ciencia, tecnología e innovación ya hemos dado pruebas inequívocas. Mandamos también al equipo del Liceo Industrial de Valparaíso a representarnos en un campeonato internacional, trajeron de vuelta el primer lugar, y hoy día esperamos que a estos niños les vaya bien. La ciencia, tecnología e innovación son piedras angulares del buen vivir, del buen desarrollo. Lo que hace el Gobierno Regional es, precisamente, incentivar estos talentos, también a sus mentores. Contento de lo que estamos haciendo; comprender que lo que está haciendo el Gobierno Regional le puede cambiar la vida a las personas”.

César Henríquez, tutor del taller de robótica y de la selección de robótica del Colegio The Kingstown School de Viña del Mar, planteó que “significa un sueño cumplido para el esfuerzo de este profesor y de los niños, principalmente. Ellos creyeron en este proyecto, un proyecto que es más que viaje a un mundial en el que ellos clasificaron, es poder demostrar a parte del mundo y nuestra región que los proyectos son posibles con voluntad, con esfuerzo y colaboración. El apoyo de padres, profesores, el colegio, estudiantes y el Gobierno Regional hacen una diferencia significativa cuando se alinean de manera adecuada”.

Ambas iniciativas apuntan a fortalecer la participación, inclusión y desarrollo de actividades que fomenten la cultura, innovación y aprendizaje, transformándose en herramientas de integración y nuevas oportunidades para la comunidad.

PURANOTICIA