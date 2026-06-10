Desembarcan en Valparaíso a yegua que permaneció cerca de 12 días a bordo de embarcación con destino a Rapa Nui

Una denuncia por la situación de una yegua que permaneció varios días a bordo de una embarcación en la bahía de Valparaíso derivó en la intervención de distintos organismos públicos y en la apertura de un procedimiento administrativo por parte del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

El caso salió a la luz luego que la Fundación Mascotalerta diera cuenta sobre las condiciones en que se encontraba el animal, cuyo destino final era Rapa Nui.

A raíz de los antecedentes conocidos, la Fiscalía tomó conocimiento de la situación y evaluó los hechos, concluyendo que no existían elementos constitutivos de maltrato animal, por lo que no dispuso nuevas diligencias investigativas.

Desde el SAG, en tanto, informaron que el ejemplar ya fue desembarcado y entregado a su propietario. Además, precisaron que se inició un proceso destinado a establecer eventuales responsabilidades asociadas a lo ocurrido.

Según explicó el organismo a través de sus canales oficiales, la autorización sanitaria para el traslado había sido otorgada inicialmente tras verificarse el cumplimiento de los requisitos exigidos y la presentación de la documentación correspondiente. Sin embargo, las circunstancias posteriores obligaron a revisar dicha autorización.

De acuerdo con información proporcionada por la Armada a Emol, la motonave encargada del traslado alcanzó a iniciar su navegación a Rapa Nui, pero debió regresar debido a las adversas condiciones meteorológicas registradas en la zona oceánica.

Tras ello, permaneció fondeada en la bahía de Valparaíso a la espera de una ventana climática favorable.

Ante este escenario, el SAG emitió una nueva resolución que dejó sin efecto la autorización original y ordenó el desembarco del animal, procedimiento que finalmente se concretó durante la mañana del martes.

La situación generó preocupación entre organizaciones animalistas debido a que la yegua habría permanecido 12 días al interior de un contenedor acondicionado para su transporte marítimo. No obstante, tras la inspección realizada una vez en tierra, las autoridades confirmaron que el ejemplar se encontraba en buenas condiciones de salud.

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