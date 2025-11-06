Desde Viña del Mar y con podio protegido a lo Trump: Kast promete que "nos vamos jugar todo por el todo por nuestra patria"

El candidato presidencial, José Antonio Kast, realizó un acto al aire libre en Viña del Mar, en el marco de la recta final de su campaña rumbo a La Moneda.

El abanderado republicano llevó a cabo la actividad en la plaza Colombia, a un costado de la avenida Perú, donde participaron los candidatos a diputados por los distritos 6 y 7, y al Senado por la región de Valparaíso, además de un cierre musical a cargo del grupo Los Viking’s 5.

En la ocasión, el exdiputado se ubicó tras un protector de vidrio blindado, un resguardo similar al que utilizó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su campaña por la Casa Blanca.

Desde su comando, indicaron a The Clinic que "se tomaron medidas adicionales de seguridad en consideración a la contigencia y el nivel de protección que se requiere”.

Detallaron que el podio estaba protegido por un vidrio de seguridad adicional para prevenir cualquier incidente.

DISCURSO

En el acto, José Antonio Kast prometió que "vamos a recuperar la autoridad de nuestras instituciones, el respeto a nuestros Carabineros, Policía de Investigaciones, Gendarmes y Fuerzas Armadas".

Además advirtió a "aquellos que se han dedicado a matar, violar, secuestrar, traficar, destruir bienes públicos, les decimos que se preparen, porque vamos a ir por ellos y ya no van a tener la libertad de amenazar, ahora van a tener que ir tras las rejas".

"Vamos a aplicar la justicia, vamos a pedirle a los fiscales que hagan su trabajo como lo están haciendo y con más fuerza, con más recursos, le vamos a pedir a nuestros jueces que hagan la pega con más recursos con más medios y vamos a respaldar con toda la energía, con todo el respaldo político y jurídico a nuestros Carabineros", complementó.

El candidato presidencial afirmó que "puedo reiterar que todo va a estar bien, que vamos a estar con los que más sufren, con los que tienen más temor, con los que tienen la angustia de enfermarse o de quedar sin empleo, les digo fuerte y claro que no les vamos a fallar, nosotros nos vamos a jugar el todo por el todo por nuestra patria".

Además, envió un mensaje a "aquellos pesimistas, agoreros que dicen que el orden no se puede recuperar, aquellos que nos dicen que el narco nos ganó, que nos dicen que las fronteras no se pueden cerrar, les decimos que no sigan mintiendo, eso ha ocurrido porque han sido incapaces, si se puede y lo vamos a hacer porque esto no es el trabajo de una persona, es un trabajo de un equipo que tiene esa fuerza que va a estar respaldada en el parlamento".

IMÁGENES

PURANOTICIA