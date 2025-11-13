Desde Valparaíso zarpó el primer transporte público terrestre que operará en isla Robinson Crusoe: realizará 14 recorridos diarios

En el Espigón del Terminal Portuario de Valparaíso (TPV) se despidió el primer bus de transporte público terrestre que prestará operación en la isla Robinson Crusoe y que será trasladado por vía marítima hasta el territorio insular.

La puesta en marcha de este servicio, planificada para fines de noviembre, responde a las necesidades que fueron planteadas durante los Diálogos Ciudadanos de 2023, donde los habitantes de la isla manifestaron la necesidad de contar con un servicio subsidiado terrestre.

“Este será un servicio -acordé al número de habitantes es la isla- que beneficiará a más de 900 personas que hoy, en pleno 2025, tenían como única opción movilizarse en vehículos particulares, a caballo o caminando, en un terreno cuyas condiciones climáticas no siempre son las óptimas” destacó el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz.

Para el subsecretario de Transportes, Jorge Daza, "este hito representa el cumplimiento de un compromiso que asumimos con la comunidad de Juan Fernández y también simboliza el compromiso de nuestro Gobierno con la equidad territorial. Vamos a continuar avanzando en los próximos meses para mejorar la conectividad de Juan Fernández, así como de otras zonas rurales y aisladas del país".

Este nuevo e inédito servicio subsidiado insular, realizará 14 recorridos diarios en el poblado San Juan Bautista, mejorando la calidad de vida los habitantes.

Desde el territorio insular, el alcalde de Juan Fernández, Pablo Manríquez, comentó que “es un avance que se destaca y se reconoce no solamente por la municipalidad, sino también por las organizaciones de la sociedad civil y vecinos que participaron en 2023 en los diálogos comunitarios que se realizaron en la isla. Con esto, vemos que se concretan las distintas propuestas que se realizaron al Gobierno en ese momento, y que está cumpliendo con dar este apoyo fundamental".

Cabe hacer presente que el vehículo 4x4, año 2025 y con capacidad para 17 pasajeros, fue estibado en el buque mercante “Antonio” que realiza dos veces al mes el servicio de transporte marítimo- también subsidiado por el MTT- desde el Terminal Portuario de Valparaíso (TPV) hasta Robinson Crusoe e isla Alejandro Selkirk.

De acuerdo al Censo 2024, son 904 personas las que residen en las islas que componen el archipiélago de Juan Fernández, y que se verán beneficiadas con este servicio de transporte público terrestre que se convertirá en el primero en operar en Chile insular.

PURANOTICIA