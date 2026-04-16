Desde "robusto" a "retroceso": las dispares reacciones de parlamentarios de Valparaíso al anunciado Plan de Reconstrucción Nacional

Reacciones encontradas generó entre parlamentarios de la región de Valparaíso el proyecto anunciado por el presidente José Antonio Kast en cadena nacional, evidenciando una fuerte polarización respecto a sus eventuales efectos económicos y sociales.

Desde el oficialismo y sectores de oposición, las críticas apuntaron principalmente a lo que consideran un impacto negativo en la recaudación fiscal y un favorecimiento a los sectores de mayores ingresos. El senador Diego Ibáñez (FA) sostuvo que la iniciativa representa “un tremendo retroceso en materia económica”, agregando que “le estás pidiendo un sacrificio a los trabajadores, a la clase media, pero estás dando un tremendo perdonazo de impuestos a las grandes corporaciones”.

En la misma línea, el diputado Nelson Venegas (PS) calificó la propuesta como “una reforma tributaria encubierta”, cuestionando que “a las grandes empresas se le ofrece una rebaja tributaria e invariabilidad tributaria por mucho tiempo”, lo que, a su juicio, constituye una “pésima señal”.

Las críticas también fueron reforzadas por el diputado Luis Cuello (PC), quien afirmó que el anuncio es “un auténtico manotazo a las familias trabajadoras”, advirtiendo que “las personas (…) van a recibir menos servicios de los municipios, los colegios públicos y hospitales van a tener menos recursos”.

Por su parte, la diputada Sofía González (PC) cuestionó el enfoque del proyecto, señalando que “Chile necesita crecer, pero no a cualquier precio”, y criticó que “mientras la gente se aprieta el cinturón, el gobierno pretende hacer el camino más fácil a los más ricos”.

En contraste, desde el oficialismo valoraron las medidas anunciadas. El diputado Hotuiti Teao (IND-UDI) destacó “el robusto paquete de medidas”, subrayando que “es de vital importancia que se fortalezca el empleo” y resaltando iniciativas como el fin del pago de contribuciones para la primera vivienda, lo que calificó como “un tremendo avance”.

Asimismo, el parlamentario enfatizó la relevancia de incentivos a la inversión y medidas para enfrentar emergencias, indicando que el fondo anunciado busca apoyar a las familias afectadas por catástrofes en la región. “Hago un llamado a la oposición para que se deje de mesquindades y se ponga a trabajar por el bien de Chile”, agregó.

Por su parte, el senador Andrés Longton (RN) sostuvo que las propuestas del presidente apuntan a revertir el deterioro económico y social que ha afectado al país, especialmente a la clase media. En ese sentido, afirmó que “el deterioro del empleo, la falta de inversión, los impuestos que ahogan y la burocracia excesiva nos llevó a un limbo de retroceso que es necesario revertir”, con el objetivo de retomar una senda de crecimiento y progreso.

El debate continúa abierto, con posiciones marcadamente opuestas sobre el impacto real del proyecto en la economía y en la calidad de vida de las familias, anticipando una discusión legislativa intensa en las próximas semanas.

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