Desde las 19 horas de este domingo se habilitará la circulación de vehículos en Avenida España en dirección a Viña del Mar

Tras la ejecución de la primera etapa de las obras de mitigación realizados en la concurrida Avenida España, principal vía que une las ciudad de Valparaíso con Viña del Mar, en el tramo comprendido entre Amunátegui y calle 18 de Septiembre, este domingo 30 de agosto, a partir de las 19 horas, se reabrirá para la circulación de vehículos.





Hasta el momento, d e acuerdo a lo informado por el Serviu Valparaíso, ya se han retirado más de 20 toneladas de material con riesgo de desprendimiento hacia la avenida.

Sin embargo, aún existen áreas que deben ser evaluadas, por lo que la vía se mantendrá habilitada con una sola pista de circulación. Esta medida responde al principio fundamental de resguardar la seguridad de las personas.

En este contexto, el Serviu Valparaíso continuará monitoreando el sector. Además, durante los próximos días se instalarán cámaras y sensores que permitirán evaluar el comportamiento de la ladera y analizar la eventual habilitación de una segunda pista de circulación.

OBRAS DEFINITIVAS

En paralelo a las obras de mitigación, se avanza en el desarrollo de la ingeniería de diseño, que incluye estudios geotécnicos, levantamientos topográficos, monitoreo instrumental y análisis especializados. Estos antecedentes permitirán definir las obras definitivas para la estabilización del talud que serán ejecutadas posteriormente.

Entre las soluciones proyectadas se consideran sistemas de anclajes, instalación de mallas de contención, construcción de nuevos muros y obras de drenaje destinadas a reforzar la seguridad del sector.