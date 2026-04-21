Desde Halloween al Día de la Sonrisa: los municipios de la región de Valparaíso que más gastaron en celebraciones no justificadas

Fue el pasado 6 de abril cuando la Contraloría General de la República dio a conocer el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°22, documento que expone los resultados de una investigación relacionada con los gastos en celebraciones realizados por las 345 municipalidades del país durante los años 2024 y 2025.

El informe recuerda que el uso de recursos públicos debe estar directamente vinculado al cumplimiento de sus funciones, orientado al beneficio de la comunidad, advirtiendo que los respectivos desembolsos en este ítem solo se justifican cuando cumplen criterios ciertos de eficiencia y economicidad, evitando gastos excesivos o desproporcionados respecto de la realidad financiera de cada comuna.

En esa primera entrega, dentro de la región de Valparaíso solo se mencionó a la Municipalidad de El Quisco –entre las de mayores gastos totales en celebraciones– y a la Municipalidad de Zapallar, que destacó por su alto gasto per cápita.

Sin embargo, tras la reacción de alcaldes que exigieron mayor precisión en los datos, el organismo fiscalizador publicó una ampliación del Consolidado de Información Circularizada N°22, señalando que “ante consultas de autoridades, se publica el listado íntegro de los más de 100 municipios que, en 2024 y 2025, según lo reportado en el CIC N°22, superaron el gasto promedio nacional en celebraciones no justificadas”.

2024

Con esta actualización, el panorama cambió significativamente para la región de Valparaíso. Durante el año 2024 fueron 12 las municipalidades que superaron el promedio nacional de $51 millones en este tipo de gastos. A la cabeza aparece la Municipalidad de Valparaíso, con un desembolso que alcanzó los $290 millones. Cabe hacer presente que Jorge Sharp estuvo al mando de la casa edilicia durante gran parte de ese año, llegando Camila Nieto recién la segunda semana de diciembre.

Detrás de la Ciudad Puerto aparece la Municipalidad de El Quisco, administrada por José Jofré Bustos desde el año 2021 a la fecha, con más de $230 millones para estas celebraciones. Más atrás se ubican la Municipalidad de San Felipe, cuya alcaldesa Carmen Castillo destinó sobre $124 millones para este ítem, y la Municipalidad de Zapallar con poco más de $121 millones destinados por el alcalde Gustavo Alessandri, quien además preside la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM).

El listado continúa con cifras relevantes en comunas del litoral central y del interior: la Municipalidad de El Tabo, con Alfonso Muñoz a la cabeza, supera los $90 millones, mientras que la Municipalidad de Quintero –al mando de Mauricio Carrasco durante gran parte del 2024– bordea los $89 millones. También figuran las municipalidades de La Calera y Los Andes, –administradas por Johnny Piraino y Manuel Rivera, respectivamente– ambas sobre los $67 millones; junto a la Municipalidad Puchuncaví, con la administración de Marcos Morales, que registra más de $65 millones.

A ellas se suman las municipalidades de Calle Larga (Dina González), Concón (Freddy Ramírez) y San Esteban (Christian Ortega), todas con gastos que fluctúan entre los $59 millones y los $62 millones, completando así el grupo regional que sobrepasó ampliamente el promedio nacional durante ese año, según lo establece la Contraloría.

2025

Para 2025, el número de comunas de la región que excedieron el promedio nacional –que en este caso bajó a $38 millones– llegó a 11. La Municipalidad El Quisco lidera el listado, con más de $134 millones, seguido por la Municipalidad de Zapallar, que supera los $77 millones. En esta medición se incorporan además otras municipalidades como Quillota (al mando de Luis Mella) y Algarrobo (administración de Marco Antonio González), con cifras que sobrepasan los $70 millones y $65 millones, respectivamente.

Luego aparecen las municipalidades de Concón y Villa Alemana (encabezadas por Nelson Estay), ambas con montos que superan los $55 millones; mientras que el Municipio de Valparaíso (con Camila Nieto en la testera) vuelve a figurar, aunque con una cifra menor que el año anterior, cercana a los $52 millones. Más abajo en el listado se encuentran Puchuncaví, Rinconada (en la gestión de Juan Galdames) y San Esteban, todas bordeando los $40 millones, a las que se suma el Municipio de San Felipe, cerrando el grupo con un gasto que también supera el umbral nacional.

La Contraloría aclaró que excluyó del análisis diversas festividades reconocidas por ley, así como otras celebraciones consideradas parte de la identidad local. En ese sentido, precisó que se dejaron fuera aquellas “que son transversales o que son representativas de cada zona geográfica y que generan actividad económica y turismo a las comunas, como son las festividades costumbristas y folclóricas, las celebraciones de Año Nuevo y festividades veraniegas, entre otras”.

En contraste, la revisión incorporó gastos asociados a actividades sin justificación normativa, cultural o de desarrollo comunal –según lo establece la ley N°18.695– como Halloween, el Día de la Sonrisa o el Día de la Primavera, entre otras.

La ampliación del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°22 no solo transparenta el uso de recursos públicos en celebraciones, sino que también instala presión sobre las municipalidades respecto de la pertinencia de estos gastos, abriendo un debate sobre los límites entre la promoción comunitaria y el uso eficiente de fondos fiscales en contextos de estrechez presupuestaria.

PURANOTICIA