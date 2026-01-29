Desde el próximo martes 3 se realizará el desalojo de nuevos lotes en la megatoma de San Antonio

El Ministerio del Interior informó que el martes 3 de febrero se ejecutará un nuevo operativo de desalojo en la megatoma de San Antonio, en cumplimiento del fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

En el aviso oficial se explicó que se dará “continuidad al proceso de desalojo gradual y progresivo, ordenado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso en el sector del Cerro Centinela, iniciado el pasado lunes 12 de enero”.

La medida contempla la intervención de los lotes 1A-1J del Cerro Centinela y el lote 1A-4 del sector Fortaleza Alto Pelancura, con el objetivo de permitir el ingreso de maquinaria y la instalación de cercos perimetrales, de acuerdo con el cronograma definido por las autoridades.

El comunicado solicita a los residentes “colaborar con el proceso, realizando el desarme previo de sus viviendas y el retiro de sus enseres personales con anterioridad a las fechas indicadas, a fin de resguardar la seguridad de las personas y facilitar el desarrollo ordenado del operativo”.

Finalmente, se recuerda que “se ha dispuesto de un albergue temporal para las familias que lo requieran”, como parte de las medidas de apoyo durante el procedimiento.

