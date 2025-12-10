Descubren que banda narco que operaba en Cartagena escondía droga en balones de gas: OS7 detuvo a su líder y a seis integrantes

12 domicilios de las comunas de Cartagena, Melipilla y El Monte fueron allanadas por el OS7 de Carabineros con el objetivo de desbaratar una banda narco.

Se informó que la agrupación criminal ocultaba las sustancias ilícitas adentro de balones de gas, lo que les permitía movilizar la droga sin ser capturados.

El detalle del procedimiento da cuenta que se allanaron cinco casas de Cartagena, en la región de Valparaíso; cinco en Melipilla y dos en El Monte, en la Metropolitana.

En ese sentido, se incautaron dosis de pasta base, cocaína, armas de fuego y munición, además de capturar a un total de siete personas, entre ellas menores de edad.

También cayó el presunto líder de la banda, un hombre de 34 años.

"Adentro de un balón de gas mantenían un doble fondo, hacían una apertura en la parte posterior y en este lugar guardaban la droga, la escondían", informó sobre el procedimiento la capitán Belén Galaz, de la Sección OS7 de Carabineros.

Asimismo, la oficial de la policía uniformada subrayó que "nos hemos encontrado en otras oportunidades con dobles fondos en las paredes, en televisores, en los colchones y, en esta oportunidad, fue esta forma de ocultamiento".

