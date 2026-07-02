Descubren pistolas y cargadores ocultos en el baño de un bus internacional que ingresaba a Chile por Los Libertadores

Dos pistolas, cuatro cargadores metálicos y dos rápidos de plástico fueron descubiertos por el Servicio Nacional de Aduanas en una fiscalización a un bus internacional que ingresaba a Chile por el Complejo Fronterizo Los Libertadores. Las especies fueron abandonadas en el baño, ocultas bajo la bolsa del papelero.

El hallazgo se produjo mientras se efectuaban labores de revisión al vehículo, instancia en la que se detectó un paquete bajo la bolsa del papelero del baño. Al inspeccionarlo, los fiscalizadores encontraron dos pistolas calibre 9 mm, cuatro cargadores metálicos y dos cargadores rápidos de plástico.

Tras el descubrimiento se realizó una revisión exhaustiva del bus para descartar la existencia de otras mercancías ocultas. De acuerdo a los protocolos, las especies fueron entregadas bajo cadena de custodia a Carabineros para su remisión a Fiscalía.

El director de la Aduana de Los Andes, Nelson Ortega, destacó que "en todos los puntos de control del país mantenemos alertas permanentes para detectar el ingreso ilícito de armas, piezas y componentes, porque sabemos que este tipo de mercancías puede terminar abasteciendo a organizaciones criminales. Cada procedimiento exitoso es resultado del trabajo especializado de nuestros equipos y de la aplicación de perfiles de riesgo orientados a proteger la seguridad de las personas".

Cabe hacer presenet que este procedimiento se enmarca en las labores de control que desarrolla el Servicio Nacional de Aduanas para prevenir el contrabando de mercancías prohibidas y restringidas, mediante la aplicación de técnicas de gestión de riesgo y fiscalización en los principales pasos fronterizos del país.

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