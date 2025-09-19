Descubren en Valparaíso millonario contrabando de medicamentos y baterías de litio con destino a Venezuela

Aduanas en Valparaíso descubrió un millonario contrabando con destino a Venezuela, avaluado en US$35.000. Se trata de 236 encomiendas de medicamentos sin autorización baterías de litio usadas, artículos tecnológicos, repuestos y otros que estaban ocultos en un contenedor.

Entre los productos descubiertos se cuentan 116 baterías de litio usadas, que requieren autorización para poder ser exportadas, de acuerdo a Convenio de Basilea sobre residuos peligrosos. También se decomisaron máquinas de uso industrial para el procesamiento de alimentos, repuestos de vehículos, herramientas y artículos electrónicos como consolas de video juegos, hornos y computadores, entre otros, cargamento avaluado en 17 mil dólares.

Además, Aduanas descubrió 35.730 unidades de pastillas, jarabes, aerosoles, frascos y dispositivos sin la autorización del Instituto de Salud Pública (ISP). En el detalle, se trata de 16.157 analgésicos, antiácidos, vitaminas y suplementos; 19.377 medicamentos que requieren receta, como antibióticos, antihipertensivos, antidiabéticos, antialérgicos y estabilizadores del ánimo; 37 unidades de psicotrópicos, y 159 unidades de inhaladores, agujas, tiras reactivas, glucómetros y tensiómetros, entre otros, todo avaluado en 18 mil dólares.

El director de la Aduana Regional de Valparaíso, Braulio Cubillos, señaló que “este procedimiento corresponde a una nueva forma de contrabando que ya habíamos detectado con una exportación a Haití hace unas semanas, a través del cual se hacen envíos de supuestas encomiendas por vía marítima, infringiendo una serie de normas aduaneras y de salud, principalmente”.

“Nuestros equipos de analistas están muy atentos a seguir interceptando estas exportaciones y realizar las acciones que sean necesarias para verificar su contenido y si cumplen o no con las leyes vigentes en el país”, concluyó.

