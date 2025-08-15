Descubren contrabando desde Valparaíso de celulares y notebooks robados con destino a Haití

Un curioso caso de contrabando con destino a Haití quedó al descubierto tras una alerta emanada desde la Unidad de Análisis de Riesgo (UAR) de la Aduana Regional de Valparaíso y la coordinación con la Brigada Investigadora de Delitos Portuarios (Briderpo) de la Policía de Investigaciones.

De acuerdo a los perfilamientos de operaciones de comercio exterior sospechosas, fue seleccionado para una revisión más exhaustiva un contenedor cuya declaración de exportación indicaba que se trataba sólo de menaje de casa.

Sin embargo, al realizar el examen físico de todas las mercancías, labor realizada en conjunto por los equipos de Aduana y la PDI, se descubrió que dentro de varios bultos se ocultaban decenas de celulares, notebook y tablet.

Estos productos estaban escondidos al interior de varios tambores con ropa e incluso abarrotes y fardos con ropa, todos identificados con nombres de destinatarios en Haití. De esta manera, además se trataría en realidad de envíos de encomiendas y no menaje, como se había declarado en los documentos aduaneros.

Tras revisar todo el contenedor, se logró determinar que se trataba del intento de contrabando de 81 teléfonos celulares, 12 notebooks y 8 tablet, todos usados y de diversas marcas y modelos.

De estas mercancías, la PDI además logró determinar que algunos de estos teléfonos correspondían a casos de encargo por robo o hurto, a través de la revisión de los códigos IMEI. El procedimiento fue informado a la Fiscalía de Valparaíso, que determinó realizar una denuncia y abrir una investigación por los delitos de contrabando y receptación.

El director (s) de la Aduana Regional de Valparaíso, Carlos Escudero , destacó que “el trabajo de análisis realizado por nuestros equipos fue muy importante para detectar esta modalidad de contrabando, a lo que se suma el trabajo coordinado con la brigada especializada de la PDI para poder seguir con las investigaciones que permitan determinar las responsabilidades de este caso”.

PURANOTICIA