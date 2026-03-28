Desconocidos sustraen materiales desde obras de reconstrucción que fueron paralizadas por Poduje en sector El Salto de Viña del Mar

Un delito de hurto de materiales de construcción quedó al descubierto durante la madrugada del jueves 26 de marzo en el sector El Olivar, en la parte alta de Viña del Mar, zona afectada por el megaincendio de febrero de 2024 y donde actualmente las obras de reconstrucción se encuentran suspendidas por orden del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje.

Antecedentes a los cuales accedió Puranoticia.cl dan cuenta que el hecho ocurrió cerca de las 04:30 horas, cuando personal de Carabineros que realizaba patrullajes preventivos recibió un llamado radial para concurrir a la intersección de los pasajes Guacazul con Amincha, tras una alerta por sustracción de insumos destinados a la reconstrucción de viviendas.

Según el relato de uno de los dos nocheros, en un primer momento se advirtió la presencia de una camioneta en el sector, sin poder identificar mayores características. Sin embargo, minutos después, al aproximarse al lugar tras divisar luces encendidas, logró ubicar el vehículo en cuestión: una camioneta de color rojo que mantenía en su parte posterior materiales de construcción, específicamente planchas de internit y vigas de madera.

En el sitio también se observó a tres individuos de sexo masculino, uno adulto y dos aparentemente jóvenes, todos con vestimenta oscura, quienes revisaban inmuebles deshabitados que actualmente se encuentran en proceso de reconstrucción en El Olivar. Ante esta situación, el denunciante optó por retirarse al módulo de seguridad para alertar a otro guardia y así dar aviso a Carabineros.

Cabe hacer presente que las especies sustraídas corresponden a 15 planchas de internit, color café; y cuatro vigas de manera 4x4, cuyo avalúo fue estimado en 200 mil pesos. Además, se indicó que no se registran testigos presenciales ni de oídas, mientras que el denunciante señaló a los uniformados no mantener sospechas sobre personas determinadas.

Otro elemento relevante es la ausencia de cámaras operativas en el sector. Si bien, existen dispositivos de televigilancia, estos no se encuentran en funcionamiento, en un contexto marcado por los daños estructurales que dejó la emergencia de 2024 y la falta de restauración de infraestructura pública clave.

En el marco de las diligencias, Carabineros verificó la patente del vehículo en el sistema institucional, estableciendo que corresponde a una camioneta sin encargo vigente por robo u otro delito, y que figura a nombre de un hombre con domicilio en la comuna de Villa Alemana, quien, según registros del Servicio de Registro Civil, se encuentra fallecido.

A partir de estos antecedentes, personal policial se trasladó hasta la dirección asociada al vehículo, en la provincia de Marga Marga, sin lograr contacto con moradores en el inmueble, por lo que no fue posible avanzar en esa línea investigativa.

El hecho ocurre en un momento especialmente complejo para El Olivar, luego de la decisión del ministro Poduje de suspender las obras de reconstrucción en la zona, tras detectarse presuntas irregularidades asociadas a la empresa constructora San Sebastián, por lo que este nuevo delito se suma a las dificultades que enfrenta el sector, evidenciando la vulnerabilidad de áreas que aún no logran recomponerse tras la catástrofe en la parte alta de la ciudad.

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