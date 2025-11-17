Desconocidos instalaron y encendieron barricadas en la variante Agua Santa de Viña

Desconocidos encendieron barricadas a primera hora de la mañana de este lunes 17 de noviembre en la variante Agua Santa, en la parte alta de Viña del Mar.

Por causas que se desconocen, ya que no se hallaron panfletos o lienzos con alguna consigna, se instalaron elementos sobre la ruta para prenderles fuego.

La acción generó algunas dificultades a los automovilistas que a eso de las 6:00 horas de la mañana se desplazaban por la zona, a la altura de Rodelillo.

Personal de Carabineros de Chile llegó hasta el sitio del suceso, sin embargo los manifestantes ya se habían retirado en dirección desconocida.

Luego la variante Agua Santa fue despejada y el tránsito vehicular en la parte alta de la Ciudad Jardín, en el límite con Valparaíso, volvió a su normalidad.

(Imagen: Sitio del Suceso)

PURANOTICIA