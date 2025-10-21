Desconocidos derramaron aceite sobre el pavimento y provocaron accidente de tránsito en el camino La Pólvora de Valparaíso

Desconocidos derramaron aceite sobre el pavimento del camino La Pólvora, en la parte alta de Valparaíso, acción que posteriormente provocó un accidente de tránsito.

Videos muestran a una camioneta transitando en zigzag mientras desde la parte trasera derramaban el líquido hacia la ruta, a la altura del enlace a Laguna Verde.

La acción provocó un accidente de tránsito protagonizado por una madre y su hija, quienes de todas maneras resultaron ilesas ante el siniestro vial.

Según consigna Radio Biobío, en el lugar de los hechos se encontró un barril, lo que podría comprobar que se trató de una acción premeditada.

La concesionaria a cargo de la autopista llegó al sitio del suceso para esparcir arena sobre el aceite, con el objetivo de evitar nuevos accidentes de tránsito.

Carabineros hizo un llamado a la precaución "por accidente de tránsito en ruta La Pólvora con cruce Laguna Verde, dirección al Puerto (en bajada)".

En ese sentido, detallaron que la vía se encuentra con derrame de aceite. "Circule con precaución, Carabineros en el lugar y personal de limpieza en ruta", agregaron.

De igual forma, desde la institución policial informaron que darán cuenta de los hechos registrados en el camino La Pólvora al Ministerio Público.

PURANOTICIA