Desconocido se hace pasar por funcionario de la Delegación Presidencial de Valparaíso para intentar estafar a periodistas

Una alerta por posibles estafas telefónicas encendió las alarmas en la región de Valparaíso, luego de detectarse a una persona que está utilizando falsamente el nombre de la Delegación Presidencial Regional para contactar a periodistas de la zona e intentar acceder a sus dispositivos móviles.

Según la información difundida en grupos de prensa, el individuo realiza llamados identificándose como funcionario de la entidad de Gobierno y, posteriormente, envía un código a las personas que responden. Mediante este procedimiento, buscaría obtener acceso a sus teléfonos celulares.

Desde la Delegación Presidencial Regional fueron enfáticos en aclarar que quien realiza estas comunicaciones no pertenece al organismo y que tampoco ha formado parte de su personal.

Otro antecedente que llamó la atención es que el número utilizado por esta persona tendría como imagen de perfil un antiguo logotipo del servicio, recurso que podría buscar darle credibilidad a la falsa identificación institucional.

Ante esta situación, el llamado que se realizó fue a desconfiar de este tipo de contactos, no entregar ni compartir códigos recibidos en el teléfono y evitar seguir instrucciones de personas que se identifiquen como representantes de la Delegación Presidencial sin que su identidad haya sido verificada.

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