Descartan paro de buses Sol del Pacífico pese a denuncias por ola de agresiones a choferes

Tras reportar dos violentas agresiones a conductores de la empresa de buses Sol del Pacífico, el sindicato de trabajadores tomó la decisión de paralizar su servicio durante este viernes, situación que dejó sumida en incertidumbre a los pasajeros que usan esta línea para trasladarse desde el interior hacia comunas como Valparaíso o Viña del Mar.

Sin embago, a pocas horas del inicio de la medida, se tomó la decisión de descartar el paro, al advertir que el problema no le corresponde a Sol del Pacífico, sino que a su matriz TransRural S.A.. "Si bien, comprendemos y respetamos las demandas y la situación que están enfrentando otros colegas, esta situación corresponde a la empresa Trans Rural, la cual no pertenece ni tiene relación con Sol del Pacífico", señalaron a Radio Biobío los trabajadores de la locomoción colectiva.

Cabe hacer presente que la medida se había tomado en rechazo a dos agresiones sufridas por sendos conductores de la empresa: primero, en Quintero asaltaron a un conductor, al que golpearon con armas de fuego para quitarle todas sus pertenencias. Tan sólo media hora después, otro conductor fue agredido.

Debido a estos ataques registrados durante esta semana, el sindicato de conductores exigió una solución frente a estos hechos de violencia, de los que aseguran que se han incrementado durante los últimos dos meses.

Los trabajadores también denuncian inseguridad, falta de pagos de bonos y retrasos en subsidios, lo que se vincularía a problemas financieros de la empresa, que dice no recibir compensaciones por el congelamiento tarifario desde diciembre de 2025.

Pese a que la paralización finalmente fue descartada, el conflicto evidencia el clima de tensión que enfrentan los trabajadores del transporte público en la zona, quienes advierten un aumento de la violencia y demandan respuestas concretas tanto en materia de seguridad como en el cumplimiento de sus condiciones laborales.

PURANOTICIA