Desbaratan fábrica clandestina que producía cigarros a nivel industrial en Villa Alemana

Luego de una exhaustiva investigación por parte del OS9 de Carabineros en la región de Valparaíso, se halló una fábrica clandestina de cigarrillos a nivel industrial, que contaba con maquinaria especializada para producir una importante cantidad.

Todo se concretó en la ciudad de Villa Alemana, donde funcionarios de la policía uniformada encontraron maquinaria y materia prima, que tenían como objetivo producir cigarros falsificados, imitando a conocidas marcas comercializadas en Chile.

En el lugar donde operaba esta fábrica ilegal, se incautaron elementos destinados para la confección de productos, 100 cajas con 120 kilos cada una de tabaco, una máquina industrial y 1,2 toneladas de tabaco, lo que podría traducirse en 120 millones de unidades de cigarros o 6 millones de cajetillas, además de una evasión de impuestos aproximadamente de 16 mil millones de pesos.

El mayor Jorge Guzmán, del OS9 de Carabineros, detalló que "es un exitoso proceso investigativo donde la semana pasada ya había incautaciones asociadas al arte de la cajetilla. Es un golpe a la cadena logística de esta organización criminal".

Todo lo incautado por la policía uniformada en el procedimiento fue retirado de la parcela en la que funcionaba la empresa y, de igual forma, se continúa la investigación para dar con los responsables y establecer la ruta de comercialización ilegal.

