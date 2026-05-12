Desbaratan cuatro bodegas clandestinas que abastecían al comercio ilegal en Viña

Un total de cuatro bodegas clandestinas que abastecían al comercio ilegal fueron desarticuladas la mañana de este martes 12 de mayo en un operativo encabezado por inspectores de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Viña del Mar con funcionarios de la Primera Comisaría de Carabineros.

La fiscalización y allanamiento de las instalaciones se ejecutó en avenida La Marina N° 974, inmueble que era utilizado para el almacenamiento de más de 5 mil cajetillas de cigarrillos de contrabando, carros asociados a cocinerías clandestinas y diversas especies vinculadas al comercio ilícito.

El operativo es fruto de una operación conjunta de intensiva investigación realizada por equipos de la Dirección de Seguridad Pública de Viña del Mar con Carabineros, que durante varios meses levantaron información y realizaron un análisis territorial y de las dinámicas de los infractores.

La alcaldesa Macarena Ripamonti destacó que “acciones concretas, con una planificación estratégica de los equipos municipales de Seguridad Pública en conjunto con Carabineros que nos permite interrumpir la cadena de abastecimiento del comercio ilegal ambulante. Es un trabajo riguroso que hoy deja resultados claros, recuperando espacios de calle Valparaíso, donde ha disminuido considerablemente la venta ambulante”.

La autoridad comunal añadió que “los operativos de retiro de comercio ilegal de la vía pública deben ir acompañados de golpes directos al bodegaje. Es ahí donde seguiremos evitando la circulación de productos falsificados y de procedencia desconocida, que pueden poner en riesgo a la comunidad”.

Para este operativo, se contó con apoyo del dron municipal, con el cual se identificaron movimientos asociados a proveedores de cigarrillos ilegales, principalmente en el sector de calle Quillota.

Esta fiscalización representa un importante golpe a las redes informales que afectan tanto al comercio establecido como al orden público en distintos sectores de la comuna y se enmarca en un plan estratégico implementado por el municipio a través de la Dirección de Seguridad Pública que seguirá teniendo resultados para atacar toda la cadena que fomenta el comercio ilícito en la ciudad.

A la fecha, las fiscalizaciones y control permanente al comercio ilegal en Viña del Mar ha permitido desarticular cerca de una decena de bodegas que son parte de la cadena de abastecimiento de los comerciantes ilegales.

A través de un despliegue de sus recursos humanos y logísticos, la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Viña del Mar mantiene un foco estricto y sostenido en la recuperación del espacio público y el cumplimiento de las ordenanzas comunales.

Ello ha permitido que en lo que va del 2026, y en una labor conjunta con Carabineros, PDI y Policía Marítima, se han ejecutado 588 operativos de control y fiscalización del comercio ilegal, logrando sacar del mercado ilícito cerca de 60 mil productos de todo tipo que infringen la normativa legal y no registran ningún tipo de autorización ni resolución sanitaria, poniendo en riesgo la salud de las personas.

PURANOTICIA