Desbaratan banda dedicada al robo de automóviles en Valparaíso: ocho eran carabineros

Un operativo conjunto entre el Ministerio Público y Carabineros dio como resultado la detención de 10 personas que integraban una banda dedicada al robo de vehículos en la región de Valparaíso.

De acuerdo información obtenida de la investigación iniciada en 2024, ocho tenían vínculo directo con la institución: siete eran exfuncionarios y uno era cabo primero activo de la SIP de la Tercera Comisaría de Valparaíso Norte. Los otros dos eran civiles.

El fiscal Felipe González explicó que los uniformados “utilizando su cargo, sustraían piezas bajo su custodia tras procedimientos policiales” y que además “usaban la información de denuncias para cometer los ilícitos”.

La indagatoria reveló que los imputados retiraban partes de vehículos incautados en operativos y aprovechaban datos reservados para concretar nuevos delitos.

Por ello, se les investiga por cohecho, obstrucción a la investigación, violación de secreto, hurto, corrupción, incumplimiento de deberes militares y receptación de vehículos motorizados.

Durante las diligencias, los acusados entregaron pruebas y testimonios que facilitaron el avance de la causa. Esa colaboración permitió que quedaran con medidas cautelares de menor intensidad. Sin embargo, la institución resolvió de manera administrativa la baja de todos los involucrados que eran carabineros activos al momento de los hechos.

El caso, que sacude a la policía uniformada en Valparaíso, tendrá un plazo de seis meses de investigación antes de que se definan las responsabilidades penales de los imputados.

DETENIDOS

- R.R.S.T.: Hombre chileno de 30 años, cabo primero de Carabineros. Dotación de la SIP de la Tercera Comisaría de Carabineros de Valparaíso Norte, sin antecedentes.

- D.A.I.F.: Hombre chileno de 35 años, sin antecedentes. Exfuncionario de Carabineros de dotación de la SIP Tercera Comisaría de Valparaíso.

- E.A.B.A.: Hombre chileno de 32 años, antecedentes por Violencia intrafamiliar y amenazas. Exfuncionario de Carabineros de dotación de la Tercera Comisaría de Valparaíso.

- M.J.C.L.: Hombre chileno de 31 años. Exfuncionario de Carabineros de dotación de la SIP de la Tercera Comisaría de Valparaíso.

- J.E.N.B.: Hombre chileno de 29 años. Exfuncionario de Carabineros de la dotación Cenco Valparaíso.

- D.A.E.E.: Hombre chileno de 32 años con antecedentes por porte de arma de fuego, amenazas, estafa y abuso sexual a menor de 14 años. Exfuncionario de Carabineros de dotación de la Tercera Comisaría de Valparaíso.

- J.I.S.N.: Hombre chileno de 35 años, antecedentes por lesiones.

- H.A.Z.M.: Hombre chileno de 38 años, sin antecedentes.

