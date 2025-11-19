Desbaratan a clan familiar dedicado al narcotráfico en Quilpué: amplio operativo policial dejó ocho detenidos en Belloto Norte

Ocho personas fueron detenidas en Quilpué durante un procedimiento de Carabineros y la Fiscalía, el cual tenía como objetivo desbaratar a un clan familiar dedicado al tráfico de drogas y el porte de armamento de fuego en Belloto Norte.

El operativo policial se ha estado trabajando durante meses entre el Ministerio Público y la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 2ª Comisaría de Quilpué, y tuvo su origen en información recibida en un procedimiento anterior, en el mes de marzo del presente año, donde ya hubo una incaución de armas y personas detenidas.

Cabe hacer presente que para el operativo prestaron colaboración más de 120 efectivos de Carabineros, apoyados por la Prefectura de Viña del Mar, y del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Santiago. De igual forma, se contó con el patrullaje aéreo del helicóptero de Carabineros, que prestó cobertura en la zona allanada.

Bajo este contexto, se siguió trabajando la información recibida y, en virtud de ello, este martes se obtuvieron las autorizaciones del Tribunal de Garantía para ingresar a diversos domicilios de la comuna, lo cual se ejecutó a primera hora de este miércoles.

La fiscal jefa de Quilpué, Mónica Arancibia, explicó que se trata de "una banda, un clan familiar, que está dedicado en el sector al tráfico de distintos tipos de drogas, con armas de fuego. Ya en el procedimento anterior se incautaron armas de fuego y municiones, y esto es lo que se está investigando. Lo que se incautó ahora son autos usados por este clan familiar, municiones, droga y dinero proveniente del tráfico de drogas".

Respecto a las detenciones, el coronel Jorge Guaita, prefecto de Marga Marga, precisó que "se logró la detención de ocho personas, la incautación de vehículos, armas, munición, droga, teléfonos celulares y un circuito cerrado de televisión, con el que estas personas mantenían una vigilancia en el sector".

Luego de recibir todos los antecedentes del procedimiento, el Ministerio Público instruyó que las ocho personas detenidas –todos chilenos y mayores de edad– sean puestas a disposición del Tribunal de Garantía de Quilpué para su control de detención, donde eventualmente tendrán también su audiencia de formalización de cargos.

PURANOTICIA