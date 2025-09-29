Desarticulan y clausuran casino clandestino que operaba en pleno centro de Viña del Mar

66 máquinas tragamonedas, una tómbola de azar y seis CPU para el control de apuestas, retiró personal de Seguridad Pública del Municipio de Viña del Mar, que junto a Carabineros desarticuló un local que funcionaba como casino de juegos clandestinos en el centro de la Ciudad Jardín.

Los equipos municipales actuaron rápidamente para desarticular el sitio que se había montado hace unas semanas. Llegaron al local ubicado en la intersección de calles Arlegui con Ecuador, y ejecutaron el procedimiento de fiscalización, en el que también participó el Equipo de Contingencia Operativa (E.C.O) de la policía uniformada.

Tras levantar las actas respectivas, se dispuso el decomiso de las máquinas de juego, mientras que los antecedentes se remitieron al Ministerio Público.

La alcaldesa Macarena Ripamonti sostuvo que “estas conductas fuera de la ley, que afectan directamente a nuestros vecinos, no las vamos a permitir y seremos muy rigurosos. No hay espacio para que este tipo de actividades existan en Viña del Mar. Cuando alguien siquiera se atreve a intentarlo, actuamos de manera coordinada y con total decisión para terminar con cualquier actividad ilícita, especialmente en sectores residenciales, donde más se ve afectada la calidad de vida”.

La jefa comunal destacó que “este operativo, realizado gracias al trabajo conjunto de los equipos municipales de Seguridad Pública y Carabineros, ha sido exitoso y se ejecutó tal como fue planificado, lo que refleja el buen desempeño de nuestros funcionarios y su compromiso con la comunidad”.

El local era administrado por ciudadanos extranjeros, quienes mantenían en funcionamiento estos equipos sin contar con autorización, por lo que se procedió a su clausura.

De esta manera se logró desarticular un punto de juego ilegal, reforzando así las acciones de control municipal y entregando una señal clara respecto al compromiso de erradicar actividades clandestinas que afectan la seguridad y tranquilidad de Viña del Mar.

PURANOTICIA