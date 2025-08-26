Desarticulan tres puntos de venta de droga en tomas de San Antonio: dos mujeres fueron detenidas en operativo de la PDI

Tres puntos de venta de droga que operaban en San Antonio, específicamente en las tomas Fuerza Guerrera y Nuevo Amanecer, fueron desarticulados por detectives de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la PDI San Antonio.

El trabajo de la Policía de Investigaciones permitió materializar órdenes de entrada y registro para tres inmuebles, siendo dos de ellos utilizados para el acopio de la droga, mientras que el otro se usaba como punto exclusivo para vender estupefacientes.

En el marco del operativo policial, fueron detenidas dos mujeres chilenas, ambas mayores de edad y con antecedentes policiales previos, por infracción a la Ley 20.000.

Además, se incautaron especies asociadas al ilícito, entre ellas drogas ya dosificadas y listas para la venta, dinero en efectivo de baja denominación, un revólver calibre 22 fabricación argentina, una arma a fogueo adaptada y municiones.

Las imputadas fueron puestas a disposición del Juzgado de Garantía de San Antonio para la respectiva audiencia de control de detención.

PURANOTICIA