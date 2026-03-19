Desarticulan red dedicada a la venta de productos falsificados de alta gama en Quilpué

Dos hombres de nacionalidad chilena, ambos mayores de edad, fueron detenidos por su responsabilidad en los delitos de asociación criminal, contrabando y lavado de activos, en el marco de una investigación desarrollada por la Brigada Investigadora de Delitos en Recintos Portuarios (Briderpo) de la PDI Valparaíso, en coordinación con la Fiscalía local, asociada a la comercialización de productos falsificados de alta gama.

La investigación desplegada por la unidad especializada de la PDI, permitió establecer la existencia de una estructura delictual dedicada al ingreso ilegal al país de prendas de vestir, accesorios y artículos de marcas internacionales, provenientes principalmente de China e Indonesia, los que luego eran comercializados a través de redes sociales y distribuidos a comerciantes informales en distintas ciudades.

Gracias al trabajo de análisis criminal e inteligencia policial desarrollado por los detectives de la policía civil, se logró identificar un inmueble en la comuna de Quilpué, el cual era utilizado como centro de acopio de las especies.

Con estos antecedentes, el Ministerio Público gestionó ante el tribunal una orden de entrada y registro, la que fue materializada por los oficiales, logrando la detención de los imputados, además de la incautación de una gran cantidad de prendas de vestir y accesorios falsificados, junto a maquinaria destinada a su confección.

Entre las especies incautadas destacan más de 1.800 poleras, 260 parkas, cerca de 300 polerones, lentes de sol, relojes de alta gama, etiquetas y logos de diversas marcas internacionales, además de maquinaria industrial como bordadoras, planchas de transferencia de calor y equipos computacionales, todo avaluado en $280 millones.

De igual forma, la investigación permitió establecer que el principal imputado operaba mediante redes sociales, utilizando un perfil para coordinar ventas, además de abastecer a comerciantes informales en sectores céntricos de ciudades como Valparaíso y Santiago. Asimismo, habría generado un importante patrimonio, utilizando terceros como substitutos para ocultar bienes, entre ellos, tres vehículos de alta gama.

El jefe de la Briderpo de la PDI Valparaíso, subprefecto Víctor Vergara, explicó que "se logró establecer que dos tipos se dedicaban al delito de contrabando, lavado de activos y asociación ilícita. En este contexto, se logró ubicar un inmueble en la comuna de Quilpué, el cual era utilizado para el acopio y procesamiento de distintas prendas de vestir de reconocidas marcas. En razón de lo anterior, tras una autorización del tribunal de entrada y registro, se logró la incautación de una gran cantidad de prendas de vestir, logos y etiquetas de distintas marcas reconocidas a nivel mundial".

En tanto, el fiscal jefe de Valparaíso, Elizardo Tapia, sostuvo que "esta investigación se inició durante el transcurso del año 2025, a instancias de una denuncia que realizó la propia PDI, que daba cuenta de que en redes sociales una persona aparecía comercializando productos que no estaban siendo ingresados de manera legal al país y aparentemente también se estaba infingiendo la ley de propiedad industrial".

Producto de todo aquello, estas personas fueron pasadas a control de detención en el Juzgado de Garantía de Quilpué, donde se les formalizó por los delitos de lavado de activos, contrabando e infracción a la ley de propiedad industrial, quedando sujetos a la medida cautelar de arresto domiciliario, rechazándose así la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público contra el líder de la banda. Frente a esto, se ingresó una apelación "porque entendemos que esta persona que debiese quedar sujeta al régimen cautelar de presión preventiva", sentenció el fiscal Tapia.

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