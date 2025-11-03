Desarticulan peligrosa organización criminal dedicada al narco en Quilpué: mantenían jockeys y fundas falsas de Carabineros

Detectives del Equipo MT-0 de la Brigada de Investigación Criminal Quilpué de la Policía de Investigaciones (PDI), en coordinación con el Ministerio Público, lograron la desarticulación de una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas, tras un operativo simultáneo en cinco domicilios de la comuna de Quilpué.

La diligencia, enmarcada en una investigación por asociación ilícita para el tráfico de drogas, permitió la detención de siete integrantes de esta estructura criminal, compuesta por cinco hombres y dos mujeres, todos chilenos y mayores de edad.

Durante el procedimiento, se incautaron 2.955 envoltorios de cocaína base (968,36 gramos), además de 21,53 gramos de clorhidrato de cocaína, 17,32 gramos de ketamina, y diversos elementos utilizados para la dosificación de sustancias ilícitas.

Asimismo, se incautó un arma a fogueo adaptada para el disparo con mira láser, una escopeta de fabricación artesanal, 13 cartuchos calibre .380, junto a dos jockeys falsos de Carabineros y dos fundas de pistola color verde olivo y un chaleco táctico negro, los cuales serán sometidos a peritajes por el Laboratorio de Criminalística Regional Valparaíso.

El operativo permitió además la incautación de más $1.300.000 en dinero en efectivo, presuntamente asociados a la comercialización de droga, junto con una camioneta marca Chevrolet, modelo Luv GLX, vinculada a las labores de transporte y distribución de la organización.

PURANOTICIA