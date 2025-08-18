Desarticulan peligrosa banda criminal que operaba en multicancha de Rodelillo: 10 detenidos dejó el operativo en Valparaíso

Carabineros desarticuló a una organización criminal que se dedicaba a comercializar diversos tipos de sustancias ilícitas en la parte alta de Valparaíso, para lo cual contaban con armamento de fuego que también fue incautado en el procedimiento.

Así lo dio a conocer la general Patricia Vásquez, jefa de Zona Valparaíso de Carabineros, quien dijo que la operación policial se llevó a cabo en el sector de Rodelillo, aunque también con allanamientos simultáneos en Reñaca Alto, comuna de Viña del Mar.

El procedimiento fue liderado por el OS7 de Carabineros y coordinado con el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional de Valparaíso, culminando con 10 delincuentes detenidos, además de la incautación de drogas y armas.

"Esto va dentro del plan que se desarrolla a nivel nacional para acceder a lugares donde la gente se siente más desprotegida. Queremos dar tranquilidad a los vecinos, que cada vez que manifiesten sus inquietudes o puedan dar información valiosa lo hagan. La ley tiene un mecanismos para que las policías actúen sin ser develadas y tener resultados exitosos", comentó la máxima autoridad policial en la región.

Cabe hacer presente que el operativo también permitió recuperar un valioso espacio público destinado antiguamente a las prácticas deportivas, pero que ahora estaban tomados por estos delincuentes, que en sus camarines guardaban droga y armas.

"También se recupera una multicancha de fútbol amateur, donde la gente la usaba para hacer deporte. Hoy la Municipalidad está recuperando espacios para que la gente vuelva a ambientes seguros", concluyó la general Vásquez.

