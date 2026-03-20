Desarticulan organización criminal en Cartagena: cinco detenidos y droga incautada

Un operativo antidrogas permitió desarticular una organización criminal en la comuna de Cartagena, dejando un saldo de cinco personas detenidas.

El procedimiento fue liderado por personal del OS7 de Carabineros de San Antonio, en el marco de una orden de investigar por infracción a la Ley 20.000 de drogas.

La intervención contempló el ingreso simultáneo a tres domicilios, con apoyo de unidades especializadas del GOPE y del COP de Valparaíso.

Según los antecedentes policiales, los cinco detenidos son de nacionalidad chilena y mantienen antecedentes penales. Además, uno de ellos se encontraba prófugo de la justicia por el delito de amenazas en contra de funcionarios de Carabineros.

Durante el operativo, se lograron incautar diversas evidencias asociadas al delito, entre ellas clorhidrato de cocaína, pasta base y marihuana, además de dinero en efectivo, balanzas digitales y distintos elementos vinculados a la comercialización de drogas.

Asimismo, se decomisaron dos chalecos antitrauma y otras especies relacionadas con la actividad ilícita cometida por esta banda delictual.

Desde la institución destacaron que este tipo de procedimientos apunta a desarticular redes de tráfico de drogas y reforzar la seguridad en la comuna de Cartagena.

PURANOTICIA