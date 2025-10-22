Desarticulan en Nogales una asociación criminal con armas de fuego y drogas en su poder

Tres personas fueron detenidas por funcionarios del OS7 de Carabineros de Valparaíso, logrando desarticular una asociación criminal en la comuna de Nogales.

Este fue el resultado de un operativo policial efectuado en la ruta 5 Norte, a la altura del kilómetro 126, en la provincia de Quillota, al interior de la Quinta Región.

Las diligencias permitieron a los funcionarios policiales fiscalizar un automóvil, donde se descubrieron tres armas de fuego, además de municiones y droga.

De igual forma, incautaron celulares y un pasamontañas con la leyenda «PDI».

Por lo anterior, los carabineros del OS7 procedieron de inmediato a la detención de tres individuos por infracción a la Ley Armas y 20 mil de drogas.

Los detenidos, todos adultos y de nacionalidad chilena, poseen un amplio prontuario policial, por lo que el Ministerio Público instruyó que pasen a control de detención.

PURANOTICIA