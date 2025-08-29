Desarticulan diversos puntos de venta de droga en Cartagena: Tres personas fueron detenidas

Detectives del equipo MT-0 de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado San Antonio de la Policía de Investigaciones (PDI), en coordinación con el Ministerio Público, llevaron a cabo un operativo que permitió desarticular diversos puntos de venta de droga en la comuna de Cartagena.

La investigación se desarrolló en el marco de un trabajo focalizado contra el microtráfico que afecta directamente a la seguridad de los barrios de la provincia de San Antonio. Como resultado, los detectives concretaron el ingreso y registro a cuatro inmuebles, donde se logró la detención de tres personas chilenas, todas mayores de edad, todas vinculadas a la comercialización de sustancias ilícitas en pequeñas cantidades.

En el procedimiento policial se incautó droga dosificada y lista para la venta, dinero en efectivo y un arma a fogueo.

Por instrucción del Ministerio Público, los imputados fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de San Antonio para la respectiva audiencia de control de detención.

