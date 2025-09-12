Desarticulan clan familiar que traficaba drogas en el barrio gastronómico de Concón

Detectives de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado Valparaíso de la Policía de Investigaciones (PDI), desarticularon una agrupación criminal dedicada a la distribución y comercialización de drogas en la comuna de Concón.

De acuerdo con los antecedentes recopilados por la PDI, la organización estaba compuesta por nueve personas, seis hombres y tres mujeres, quienes operaban principalmente en el barrio comercial y gastronómico de la comuna.

Según fuentes de la investigación, la estructura delictual era liderado por un clan familiar conocido como «Los Rochas», integrado por padre, madre y dos hijos mayores de edad.

En el procedimiento, se logró la incautación de aproximadamente dos kilos de droga, además de un vehículo y diversas especies asociadas al ilícito que eran utilizadas para la dosificación y venta de las sustancias.

Por instrucción del Ministerio Público, los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Viña del Mar para su respectiva audiencia de formalización de cargos.

VIDEO:

PURANOTICIA