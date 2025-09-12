Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
× Puranoticia tv EN VIVO
Desarticulan clan familiar que traficaba drogas en el barrio gastronómico de Concón

Desarticulan clan familiar que traficaba drogas en el barrio gastronómico de Concón

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

«Los Rochas», que estaba integrado por un padre, madre y dos hijos mayores de edad, fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Viña del Mar para su respectiva audiencia de formalización de cargos.

Desarticulan clan familiar que traficaba drogas en el barrio gastronómico de Concón
Viernes 12 de septiembre de 2025 16:03
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Detectives de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado Valparaíso de la Policía de Investigaciones (PDI), desarticularon una agrupación criminal dedicada a la distribución y comercialización de drogas en la comuna de Concón.

De acuerdo con los antecedentes recopilados por la PDI, la organización estaba compuesta por nueve personas, seis hombres y tres mujeres, quienes operaban principalmente en el barrio comercial y gastronómico de la comuna.

Según fuentes de la investigación, la estructura delictual era liderado por un clan familiar conocido como «Los Rochas», integrado por padre, madre y dos hijos mayores de edad.

En el procedimiento, se logró la incautación de aproximadamente dos kilos de droga, además de un vehículo y diversas especies asociadas al ilícito que eran utilizadas para la dosificación y venta de las sustancias.

Por instrucción del Ministerio Público, los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Viña del Mar para su respectiva audiencia de formalización de cargos.

VIDEO:

PURANOTICIA

Cargar comentarios