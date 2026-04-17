Desarticulan clan familiar dedicado al tráfico de drogas en Algarrobo: cuatro detenidos

Un operativo desarrollado por la Sección OS7 de Carabineros de San Antonio permitió desarticular una asociación criminal de carácter familiar dedicada al tráfico de drogas en la comuna de Algarrobo.

El procedimiento se llevó a cabo en el marco de una orden de entrada y registro a un domicilio, diligencia que contó con el apoyo del GOPE Valparaíso.

En el inmueble, el personal policial encontró 2 kilos 701 gramos de marihuana, además de dosis de clorhidrato de cocaína y pasta base de cocaína.

Durante el operativo también se incautó un cartucho calibre 12, dinero en efectivo y diversas especies asociadas al delito investigado.

En el lugar fueron detenidas cuatro personas, todas mayores de edad y con antecedentes penales, quienes integrarían este clan familiar dedicado a la comercialización de drogas.

Por instrucción del fiscal de la causa, tres de los imputados pasarán a control de detención, mientras continúan las diligencias para esclarecer completamente los alcances de esta organización.

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