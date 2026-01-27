Desarticulan banda que mantenía un centro de acopio de autos robados en Valparaíso: tres motos y tres vehículos fueron recuperados

En el marco de una indagatoria desarrollada por la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 3ª Comisaría de Valparaíso, Carabineros logró desarticular una banda criminal dedicada a cometer diversos delitos violentos, tras un operativo de vigilancia y fiscalización realizado en el cerro Placeres.

El procedimiento culminó con la detención de cinco personas y la recuperación de seis vehículos, tres automóviles y tres motocicletas, todos con encargo vigente por robo y hurto, además de presentar adulteraciones en sus placas patentes y números de serie.

El primer procedimiento se originó cuando Carabineros de civil interceptaron una motocicleta con encargo por robo. Su conductor portaba especies vinculadas a un delito de robo con violencia frustrado, denunciado durante la misma jornada.

Posteriormente, gracias a labores de inteligencia policial y denuncias anónimas, se identificó un inmueble ubicado en calle Capellán Manuel Vargas Saldías, el cual era utilizado como centro de acopio de especies robadas. Durante la vigilancia del lugar, se logró interceptar una segunda motocicleta con patente adulterada y un station wagon cuyo conductor intentó darse a la fuga, colisionando con un cierre perimetral. En este procedimiento fueron detenidos tres ocupantes del vehículo, entre ellos una mujer que mantenía una medida cautelar de arresto domiciliario total vigente.

Más tarde, y mediante una entrada voluntaria al inmueble investigado, Carabineros detuvo al propietario del lugar, constatando la presencia de vehículos con series adulteradas.

El resultado final del operativo fue la detención de cinco personas, cuatro adultos y un adolescente de 15 años, todos de nacionalidad chilena y con antecedentes penales. Asimismo, se recuperaron seis vehículos vinculados a delitos de robo con violencia e intimidación.

Al respecto, el capitán Felipe Agurto, comisario de Servicio de la 3ª Comisaría de Valparaíso, señaló: “los cinco sujetos asociados a distintos ilícitos consistentes en el robo con intimidación a locales comerciales y el intento de robo en lugares habitados dentro del sector de Valparaíso''.

Por instrucción del fiscal de turno, todos los imputados serán puestos durante esta jornada a disposición del Tribunal de Garantía de Viña del Mar para su respectivo control de detención.

PURANOTICIA