Desarticulan banda narco vinculada a siete balaceras en Concón y Viña del Mar: 17 detenidos en masivo operativo de la PDI

Un importante golpe al narcotráfico dio la Policía de Investigaciones (PDI) en Concón y Viña del Mar, luego de desarticular una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, pero también al control territorial mediante el uso de armas de fuego.

En total, fueron detenidas 17 personas, en el marco de una investigación desarrollada por la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI Viña del Mar por los delitos de asociación criminal, tráfico ilícito de drogas e infracción a la Ley de Armas.

Más de 180 detectives participaron en el operativo de allanamiento, apoyados por la Brigada de Reacción Táctica, ejemplares caninos, drones y equipos investigativos de las regiones de Valparaíso y Metropolitana, irrumpiendo en 14 casas de Concón y Viña, logrando incautar drogas, armas, munición, equipos comunicacionales, chalecos antibalas y dos automóviles utilizados para la comisión de ilícitos.

"La investigación fue realizada por detectives de la Bicrim, donde el análisis criminal y la inteligencia policial permitieron desarticular la totalidad de la organización criminal", indicó el subperfecto Sergio Gutiérrez, jefe de la Bicrim de Viña del Mar.

Asimismo, se logró acreditar que los integrantes de esta banda habían participado en al menos siete balaceras registradas en el sector de Vista al Mar, hechos que –según la PDI– están directamente relacionados a temas de control territorial.

"Con esto logramos dar una mayor sensación de tranquilidad a la ciudadanía, a los vecinos y también por la gran cantidad de delitos que vamos a sacar de circulación", complementó el oficial de la Brigada de Investigación Criminal.

El procedimiento fue celebrado por el delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, quien manifestó que "valoramos mucho estas diligencias. Se ha desarticulado una banda criminal completa que operaba en algunos sectores de la comuna de Concón. Ya había denuncias y había un trabajo por parte de las autoridades y de la comunidad (...) y eso ha significado que hoy se saque de circulación drogas, pero sobre todo armas. Hay varias armas de fuego incautadas y eso es muy relevante".

En tanto, el alcalde de Concón, Freddy Ramírez, destacó que "ha habido un trabajo coordinado del Ministerio Público, con la PDI, a través de la política de Seguridad Pública que maneja la Municipalidad con las distintas denuncias que hemos hecho y el reforzamiento en el ámbito de seguridad que venimos trabajando hace dos años. Hoy lo que estamos haciendo es generar mayor tranquilidad a la población de Concón".

De igual forma, valoró que "esto viene a consolidar lo que hemos trabajado en la comuna, que es una comuna segura, y queremos decir que junto a la PDI, Carabineros, Delegación y Ministerio Público, no daremos tregua a la delincuencia en la comuna de Concón. Así que este es uno de los tantos golpes que pretendemos seguir dando en conjunto porque la institucionalidad y el espacio público se cuida a partir de estos procesos investigativos y también del trabajo colaborativo".

PURANOTICIA