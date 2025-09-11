Desarticulan a peligrosa banda dedicada al robo de autos en Quilpué y Villa Alemana

Un proceso investigativo llevado a cabo por la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) de Carabineros Valparaíso, permitió la detección e identificación de una organización delictual dedicada a la comisión de ilícitos contra el parque automotriz.

En ese sentido, se informó que en el procedimiento resultaron cuatro personas detenidas por su responsabilidad en los delitos de robo de vehículo motorizado, receptación de vehículo, infracción a la ley de control de armas y ley 20 mil.

Los imputados cometían los ilícitos en Quilpué y Villa Alemana, por lo que en coordinación con la Fiscalía de esta última comuna, se dio cumplimiento a órdenes de entrada y registro a dos inmuebles y a un taller mecánico de la comuna de Curacaví.

Cabe hacer presente que los imputados justamente residían en este sector de la región Metropolitana, lugar donde se materializó el procedimiento policial que contó con el apoyo del SEBV, OS7, GOPE, COP y Sección Centauro de Valparaíso.

En este despliegue se incautó un arma tipo pistola de aire comprimido, 2 kilos de marihuana, una placa patente con reporte por robo, extravío o hurto, una ganzúa, un desatornillador tipo ganzúa, un celular y vestimentas asociadas a los delitos.

En relación a las personas detenidas en el procedimiento, se informo que dos son mujeres de 30 y 33 años, con antecedentes policiales; y dos son hombres, de 35 y 21 años, este último con un antecedente por robo de vehículo motorizado.

Cabe hacer presente que el fiscal a cargo del caso instruyó que la totalidad de las personas detenidas pasen a audiencia de control de detención.

