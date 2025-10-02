Desarticulan a clan familiar dedicado al tráfico de drogas en Casablanca: cayeron la abuela, dos hijas, una cuñada y un primo

El OS7 de Carabineros de Valparaíso, en un operativo coordinado con la Fiscalía de Casablanca, culminó con éxito una investigación que permitió detener a cinco miembros de una familia dedicada a la venta de drogas y tenencia ilegal de armas.

La operación se gestó en cumplimiento a una orden judicial de entrada y registro para cinco inmuebles, los cuales se ubican en el sector de Teniente Merino.

En las viviendas fueron incautadas diversas sustancias ilícitas, como clorhidrato de cocaína, pasta base de cocaína y marihuana elaborada.

A ello se suma un rifle marca Alemania, calibre 22, equipado con mira telescópica, balanzas digitales, teléfonos celulares y $347.000 en dinero en efectivo.

A raíz de lo anterior, se detuvo a cinco personas mayores de edad y con antecedentes penales, cuya relación familiar es de abuela, hijas, cuñada y primo.

Por instrucción del Ministerio Público, los cinco familiares detenidos en el procedimiento fueron puestos a disposición del tribunal para ser formalizados por los delitos de infracción a la Ley 20.000 de Drogas y a la Ley 17.798 sobre Control de Armas.

