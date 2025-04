Desaparición de María Ercira en Limache: Perito apunta a la PDI por falta de imágenes de cámaras y advierte que "hay un problema"

El próximo lunes 12 de mayo se cumplirá exactamente un año de la desaparición de María Ercira Contreras, adulta mayor de 85 años de la que se perdió todo rastro luego que asistiera junto a su familia a celebrar el Día de la Madre en el restaurante del fundo Las Tórtolas, ubicado en la comuna de Limache, lugar donde se le vio por última vez.

Las imágenes de las cámaras de seguridad y los relatos de los familiares de la mujer señalan que en un momento del almuerzo se levanta de su asiento para dirigirse al baño. Sale del recinto, camina por el estacionamiento y no se le ve más. A partir de esa situación han surgido una gran cantidad de rumores, ninguno de ellos confirmado.

En tanto, la familia ha sostenido desde un comienzo que acá hubo intervención de terceras personas, básicamente por las complejidades que tenía María Ercira para desplazarse hacia los terrenos donde fue vista por última vez en el fundo. "Además de intervención de terceros, hay un ocultamiento de ella…Nosotros no sabemos si ella está viva, si está fallecida, pero lo que sí sabemos es que a ella la están ocultando, porque si no, ya la habríamos encontrado hace mucho rato", dijo Carla Hernández, su nieta.

En el contexto investigativo, una de las primeras diligencias que se solicitaron fue obtener el registro de las cámaras de televigilancia de las 24 horas alrededor de lo ocurrido en Limache. Sin embargo, hace pocos días se enteraron, al revisar una serie de informes que, al parecer, sólo se entregaron dos horas de imágenes.

Esto fue comentado por Nadia Mansilla, ex funcionaria de la Policía de Investigaciones (PDI) y perito experta en videos, quien en conversación con Puranoticia.cl explicó que "en la carpeta me di cuenta que había un mandato de almacenar 24 horas alrededor del hecho, pero leyendo informes me doy cuenta que casi todo lo que hace referencia a la imagen y el video, por ejemplo, de los autos del estacionamiento y de la misma señora donde atraviesa, no hay referencia a horas de la noche o de la mañana de ese dia o del día siguiente, que era lo que estaba implícito en las primeras solicitudes".

Luego precisó que "dentro de las carpetas había una solicitud para que se levanten 24 horas alrededor del hecho, porque lo que la familia tiene en su poder son dos horas alrededor del hecho, que es cuando llegan y cuando desaparece la señora. Entonces la familia siempre tuvo dudas de si la PDI tenía más horas de respaldo y, por lo que se ve en los informes, no hay alusión a que tuvieran más horas. Entonces, en base a eso, me dicen que están solicitando que se levante el DVR y yo apoyo esa solicitud".

Mansilla precisó que "yo como investigadora, si tengo un problema para levantar más horas de videos o si me dicen que esas horas no están, entonces como investigadora yo llamo al Laboratorio de Criminalística, que funciona 24/7, y les digo que tengo un problema y que me manden apoyo técnico. Así se concurre y, seguramente, el perito va a decir que levanten el DVR para analizarlo".

Así es como deslizó las responsabilidades que podría tener la Policía de Investigaciones en la eventualidad de no poseer las 24 horas de imágenes solicitadas en un inicio: "En el eventual caso de que la PDI no tenga esas 24 horas que al principio de la investigación ellos mismos ordenan levantar, si no lo tienen y no levantaron el DVR en su momento, claro que hay un problema", sostuvo la experta en videos.

Respecto a las hipótesis que se manejan, puntualizó que "la señora (María Ercira) desde que sale de cuadro en el estacionamiento, donde aborda el punto cero, en ese momento transcurren 40 segundos. Y si te vas a la cámara del acceso al restaurante, la familia ya estaba afuera buscando. Eso quiere decir que en esos 40 segundos ya se alarmaron, entonces el tramo es tan corto, y si hubieran podido llegar mágicamente al estacionamiento a lo mejor la hubieran encontrado en un tiempo corto".

Vale recordar también que en la investigación se revela que hay muchas declaraciones de gente que estaba en el restaurante, quienes aseguran que la familia pidió con insistencia los videos y que esto pudo haber dado más luces del camino y el trayecto.

Por último, la experta Nadia Mansilla planteó que "una perito hace un informe con varias hipótesis, porque son distintas. Desde donde se pierde, hay dos caminos: uno son las cabañas y otro es el canal. El canal tenía un sifón, que la señora no pudo haber pasado más de unos metros. Había un tranque que estaba cerrado y en las cabañas no estaba. Por eso la familia, insistentemente, cuando la búsqueda se centraba en el terreno, la familia decía que ella no pudo haber subido por ahí".

