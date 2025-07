Desaparece embarcación «Galilea 2» con dos personas en Valparaíso: Armada y pescadores despliegan intensa búsqueda en la bahía

Un amplio operativo de búsqueda se está desarrollando en la bahía de Valparaíso luego que se perdiera todo contacto con la embarcación «Galilea 2», la cual zarpó en horas de la noche de este lunes 7 de julio desde las instalaciones de la Caleta Portales, sin que se haya vuelto a tener contacto con sus dos tripulantes.

Los hombres de mar zarparon a realizar su trabajo habitual a unos 200 metros de distancia en línea recta de la Caleta Portales, dando un último reporte de su ubicación a las 10:00 horas de este martes 8 de julio. Desde ese momento se perdió toda comunicación y se dio la alerta a la Armada de Chile a eso de las 12:00 horas.

El capitán de Puerto de Valparaíso, capitán de fragata David López, señaló que "durante la tarde se recibió un llamado de emergencia a través de la Alcaldía de Mar, de pescadores artesanales de Caleta Portales, informando que un bote motor con dos tripulantes a bordo no recalaron a puerto. En forma inmediata se desplegaron medios aéreos y marítimos en rebusca de estas personas. Este esfuerzo se mantendrá hasta obtener resultados positivos de la actual rebusca que se encuentra en desarrollo".

Luego, Pedro Tognio, presidente de los pescadores de Caleta Portales, indicó a Puranoticia.cl que "estamos tristes porque no ha llegado un bote con dos muchachos jóvenes. Por ello, enviamos unos 20 botes en su búsqueda, con ayuda de pescadores de las caletas Higuerillas, Membrillo y Quintay, y también de la Armada de Chile".

La institución naval ha prestado colaboración con un helicóptero, mientras que la Gobernación Marítima ha hecho lo propio con sus lanchas, las cuales también trabajan para dar con el paradero de la «Galilea 2», desaparecida en la bahía porteña.

"Mandamos botes por la orilla hasta Quintay, también hasta Quintero, y otros por fuera que también están buscando. Estamos esperando que lleguen las buenas noticias y que la Armada lo encuentre", complementó el presidente de los pescadores.

El dirigente de los pescadores también subrayó que "lo que está pasando es que nos están depredando todo en la orilla, los barcos de arrastre están arrastrando aquí mismo en la orilla y ya no hay nada aquí. Está todo depredado, así que tenemos que salir más afuera a buscar nuestro sustento. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que arriesgar nuestras vidas. Eso a lo mejor les pasó a estos muchachos que quizás están sin bencina o las corrientes o los vientos los están llevando más afuera".

En tanto, el diputado Jorge Brito sostuvo que "salieron a la mar y hasta ahora no han regresado. He estado en permanente contacto con la Armada y autoridades, quienes nos han confirmado que todos los equipos de búsqueda y rescate están desplegados. Quiero enviar un mensaje de apoyo y fuerza a sus familias, seres queridos y a toda la comunidad pesquera, que hoy enfrenta horas de angustia e incertidumbre. Como siempre, no los dejaremos solos, estaremos trabajando hasta encontrarlos".

Cabe hacer presente que el bote «Galilea 2» es de los grandes, no de los antiguos que se encuentran en la Caleta Portales, según precisó Tognio. Finalmente expuso que la embarcación salió "alrededor de 200 metros, iba al medio de la caleta, derecho. Ahora van saliendo cinco botes más porque no queremos que llegue la noche".

