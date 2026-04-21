Desalojo pacífico en Placilla: familias de la toma Villa Los Aromos abandonaron el terreno antes de la llegada de Carabineros

En un procedimiento que se anticipaba con ciertas complejidades, el desalojo de la toma Villa Los Aromos, ubicada en la localidad de Placilla, culminó la mañana de este martes de manera pacífica. Según informaron las autoridades, las familias que pernoctaban en el asentamiento irregular optaron por dejar el predio de forma voluntaria durante este lunes, evitando así cualquier tipo de conflicto.

El operativo responde a una orden mandatada por la justicia tras la solicitud de los dueños del terreno. Respecto a la ejecución de la medida, informó el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, que “el desalojo se hizo muy temprano, pero ya las familias habían abandonado el día lunes”.

A pesar de la presencia policial en el sitio desde la madrugada, la ausencia de ocupantes facilitó la restitución del bien inmueble. Sobre el rol de las instituciones en el lugar, se detalló que “la Delegación solamente colaboró en los dispositivos, pero muy temprano, a las 6 de la mañana, me informaron que efectivamente estaba constituido la policía, pero ya no existía ningún morador”.

Finalmente, las autoridades confirmaron que el proceso se desarrolló “sin complicaciones”. Esta acción judicial, instruida directamente por la corte a Carabineros, pone fin a la ocupación tras la denuncia de los propietarios del recinto.

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