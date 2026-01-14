Desalojo en San Antonio: Sebastián Zamora acusa "falta de respaldo político" y "miedo" de Carabineros a ser enjuiciados nuevamente

La violencia marcó los primeros dos días del operativo de desalojo de la megatoma de San Antonio. En el cerro Centinela, grupos organizados levantaron obstáculos incendiarios para frenar el avance policial, mientras bombas molotov impactaban a carros lanzaaguas y disparos apuntaban directamente contra los funcionarios.

El saldo es grave: un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) herido con perdigones y dos carabineros con impactos balísticos, quienes debieron ser evacuados en helicóptero hasta el hospital institucional, en la región Metropolitana.

Las violentas escenas registradas pusieron nuevamente en el centro del debate las condiciones en que operan las policías en procedimientos de alto riesgo, así como el respaldo político con el que cuentan al momento de enfrentar situaciones extremas.

Y es que el despliegue en las parcelas 11 y 13 de la ciudad porteña, lejos de desarrollarse como un simple acto administrativo, derivó en enfrentamientos armados que expusieron a los efectivos a un nivel de riesgo inédito en desalojos de este tipo.

El tema fue analizado por Sebastián Zamora Soto, excabo de Carabineros y actual diputado electo por el Distrito 7 de Valparaíso, quien en entrevista con Puranoticia.cl apuntó directamente a la falta de apoyo desde el mundo político.

"Acá hay una falta de respaldo político. Esto no va a suceder en el Gobierno de José Antonio Kast. Nosotros vamos a entregarle todas las herramientas pertinentes a nuestros carabineros. Le vamos a dar el respaldo político real que merecen nuestros carabineros", sostuvo quien asumirá su cargo parlamentario el próximo 11 de marzo.

En esa línea, el futuro legislador (del Partido Republicano) aseguró que el fallo que absolvió al excomandante Claudio Crespo por los disparos que dejaron ciego a Gustavo Gatica durante el estallido social en Santiago marcará un antes y un después en el actuar policial. Y es que, a su juicio, ese precedente permitirá que los funcionarios vuelvan a utilizar plenamente las facultades que el Estado les entrega.

Extrapolando esto al operativo desarrollado en San Antonio, afirmó que "Carabineros no actúa por miedo, por miedo a ser juzgados nuevamente por los tribunales de justicia, por miedo a ser juzgados por la entidad pública, y ponerse a disposición de críticas públicas y sobre todo por parte de los parlamentarios".

Zamora también cuestionó duramente la reacción del mundo político frente a los hechos de violencia y los ataques armados contra los funcionarios policiales en San Antonio, diciendo que "no hay ninguna autocrítica por parte de los parlamentarios, sólo vimos críticas a cierto poder del Estado por un veredicto que se sentenció de forma unánime. Entonces, ¿qué sentido tiene que mandemos a Carabineros a este desalojo si no se van a utilizar todas las herramientas que entrega el Estado?".

Bajo ese diagnóstico, recalcó que el respaldo a las fuerzas policiales será uno de los ejes centrales de su acción política, afirmando que "nosotros, en el próximo Gobierno, y yo personalmente desde el Parlamento, voy a impulsar este apoyo, este respaldo político real a nuestros policías y a nuestras Fuerzas Armadas también".

Finalmente, al referirse a los dos carabineros baleados durante el operativo en la megatoma, Zamora expresó una crítica directa a la reacción de las autoridades. "Cuando vimos a estos dos carabineros baleados, cero crítica. Los fui a ver y nadie los había ido a ver. O sea, ¿qué estamos esperando? ¿Que los maten? ¿Eso vamos a esperar? Y claro, después empiezan los lamentos y el Presidente Boric saliendo en la televisión, diciendo que esto no va a volver a ocurrir, que los vamos a perseguir. Siempre lo mismo. Y ayer dos carabineros lesionados a balas y no pasa nada".

Los hechos ocurridos este lunes 12 y martes 13 de enero en San Antonio no sólo reabrieron el debate sobre la violencia en desalojos complejos, sino que también instalaron con fuerza una discusión política sobre el respaldo real –o la falta de él– que reciben las policías cuando enfrentan escenarios de alto riesgo.

