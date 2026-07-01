Desalojo de megatoma en San Antonio supera expectativas: recuperan 4,5 hectáreas y prevén "cierta resistencia" para la próxima semana

A dos días de iniciada la segunda etapa del desalojo de la megatoma de San Antonio, ubicada en el cerro Centinela, autoridades policiales y gubernamentales informaron que el procedimiento avanza a un ritmo superior al proyectado originalmente, permitiendo recuperar gran parte del terreno contemplado en esta fase. No obstante, el operativo se mantendrá hasta el viernes 3 según el cronograma establecido, mientras se preparan las acciones que darán paso a una tercera etapa, la cual se anticipa más compleja debido a la cantidad de viviendas y personas que aún permanecen en el lugar.

Al entregar un balance de las labores desarrolladas durante este miércoles 1, la jefa de Zona de Carabineros Valparaíso, general Patricia Vásquez, señaló que "se ha avanzado en 4,5 hectáreas y esa es una buena noticia porque vamos a un buen ritmo de trabajo. Ha sido una jornada tranquila, tal como fue este martes. Llamar a la gente y a las personas que habitan el cerro Centinela, que hagan caso y obedezcan cada vez que Carabineros les diga 'retírense del lugar' porque nosotros, aparte de acompañar a los equipos, estamos salvaguardando la vida de las personas que habitan acá".

La oficial explicó además que el despliegue de la policía uniformada continuará incluso después de finalizadas las demoliciones, ya que Carabineros deberá mantener personal en terreno para resguardar las zonas intervenidas y garantizar que las maquinarias puedan desarrollar con normalidad las labores posteriores asociadas al retiro de escombros y acondicionamiento de los terrenos recuperados.

Respecto de la próxima fase del procedimiento, Vásquez indicó que "se realizaron las notificaciones para la próxima semana, donde comenzamos con otro polígono. Eso obedece a una estructura diferente a la que estamos operando en la actualidad, de construcciones más sólidas, por lo tanto el trabajo va a ser más arduo", advirtiendo que las condiciones presentes en los sectores que serán intervenidos desde el lunes 6 difieren de las observadas en los polígonos actualmente en proceso de desalojo.

La jefa policial también se refirió a la posibilidad de encontrar evidencia asociada a otros delitos. En ese sentido, recordó que durante la primera fase del operativo se detectaron vehículos desmantelados con encargo por robo desde la región Metropolitana y señaló que "estamos viendo que a medida que van avanzando los trabajos que hace Carabineros de Chile, más las máquinas que están operando y la Delegación, el teatro de operaciones va cambiando, así que no descartamos que posiblemente se encuentren pesquisas de gente que podría haber estado asociada a narcotráfico".

Por su parte, la delegada presidencial provincial de San Antonio, Soledad Loyola, destacó que "hemos avanzado rápido en conjunto con Carabineros y ya van restituidas 4,5 hectáreas de 5,4 hectáreas. De 156 techos a demoler, se han demolido 136, es decir nos quedan 20 techos aún. Así que conforme a cómo han ido estas faenas y lo más probable es que hoy estemos terminando estas maniobras de desarme de estructuras".

La autoridad provincial explicó además que una vez concluidas las labores de demolición en los polígonos A1 y A2 comenzará una nueva etapa enfocada en el retiro de escombros y la ejecución de cierres perimetrales mediante zanjas, trabajos que antecederán el inicio de las intervenciones programadas para la próxima semana.

Sobre el desafío que representará la tercera fase del desalojo, la representante del Presidente Kast detalló que "son 333 techos y aproximadamente 460 personas en el lugar. Y claro, pueden presentar cierta resistencia y por eso hacemos el llamado anticipado. Hoy día se les avisó mediante un aviso de papel puesto en los perímetros y en algunas casas del lugar. Pero ellos están avisados de mucho antes, están avisados desde el 2024 con la notificación oficial desde tribunales superiores".

Cabe hacer presente que durante la mañana de este miércoles 1 también se registró una detención derivada de un control de identidad efectuado por Carabineros. Se trató de una persona que mantenía una causa pendiente relacionada con una deuda por pensión alimenticia cercana a los 17 millones de pesos. Tras la verificación de antecedentes se constató la orden vigente, aunque las autoridades precisaron que no existe certeza respecto a si el individuo residía efectivamente en la megatoma.

Con más del 80% de la superficie contemplada en esta etapa ya recuperada y la mayor parte de las estructuras programadas para demolición intervenidas, el desalojo del cerro Centinela continúa avanzando conforme a los objetivos fijados por las autoridades. Sin embargo, la próxima fase asoma como un desafío mayor debido a la presencia de más viviendas y habitantes, razón por la cual tanto Carabineros como el Gobierno han reforzado las notificaciones y los llamados a colaborar con el operativo.

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