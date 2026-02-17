Desalojo avanza en megatoma de San Antonio: 40,6 hectáreas recuperadas y 370 viviendas demolidas

En cumplimiento de la orden dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, continúa el proceso de desalojo en el Cerro Centinela de San Antonio, en la región de Región de Valparaíso.

La medida comenzó el pasado 12 de enero y, de acuerdo con el balance entregado por las autoridades, ya se han restituido cerca de 40,6 hectáreas, además de concretarse la demolición o desarme de alrededor de 370 viviendas emplazadas en el sector.

El delegado presidencial regional, Yanino Riquelme, destacó que se retomaron “los trabajos asociados al plan integral que ha presentado el gobierno del presidente Gabriel Boric en el sector de la Megatoma en San Antonio”.

La autoridad explicó que el plan contempla dos líneas de acción: “Esto implica, por un lado, un proceso de expropiación para un plan habitacional y, por otro lado, desalojar el resto del terreno para poder restituírselo a los propietarios”.

Asimismo, precisó que “con el trabajo que se ha desarrollado, se han restituido 40,6 hectáreas y se han demolido o desarmado, ya sea por parte de sus propios ocupantes o de las máquinas del propietario, alrededor de 370 viviendas”.

SEXTA SEMANA DE OPERATIVO

En la misma línea, las autoridades subrayaron que el proceso se ha desarrollado de manera coordinada y pacífica, sin que hasta ahora haya sido necesario recurrir a los albergues dispuestos por la Municipalidad de San Antonio y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

La delegada provincial de San Antonio, Carolina Quinteros, detalló que esta corresponde a la sexta semana de intervención en el sector del Cerro Centinela.

“Esta semana estamos trabajando con despliegue territorial en el lote 1A2, con acompañamiento directo y permanente a las familias y, simultáneamente, hoy se ha realizado el ingreso de maquinaria lote 1A4 de modo de avanzar conforme a la planificación establecida la semana pasada”, indicó.

Finalmente, concluyó que “este trabajo coordinado nos permite continuar avanzando de manera ordenada, responsable y con presencia activa en el terreno en el proceso de restitución de este sector de la megatoma”.

