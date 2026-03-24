Casa "okupa" desalojada durante el día fue destruida por incendio en la noche en Quillota

Horas después de que un operativo intersectorial permitiera desalojar una vivienda “okupa” ubicada en la avenida 21 de Mayo de Quillota, se reportó un incendio que generó la pérdida total del inmueble que había sido identificado como foco de incivilidades y situaciones que afectaban la seguridad y calidad de vida de los vecinos.

El procedimiento diurno fue encabezado por personal de Seguridad Pública del Municipio, en coordinación con Carabineros, además de equipos de Medio Ambiente y la Dirección de Tránsito, quienes realizaron una fiscalización en el lugar.

De acuerdo a lo informado por la casa edilicia, la intervención se llevó a cabo conforme a la normativa vigente, procediéndose al desalojo y posterior clausura del inmueble, medida que buscaba prevenir la ocurrencia de hechos delictuales, así como también mitigar riesgos sanitarios y ambientales asociados al uso irregular de la propiedad.

No obstante, durante horas de la madrugada de este martes 24 de marzo se informó que esta misma casa "okupa" desalojada se vio afectada por un incendio estructural al que arribaron diversas unidades del Cuerpo de Bomberos de Quillota, lo que hace presumir que lo ocurrido se debió a una situación intencional.

La emergencia es materia de investigación y serán las pericias de Bomberos y los organismos especializados las que deberán establecer el origen del fuego y eventuales responsabilidades de este incendio que tiene impactada a la comuna de Quillota.

PURANOTICIA