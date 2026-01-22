Desalojan carpas instaladas ilegalmente en sector protegido de la desembocadura del estero Mantagua en Quintero

La Municipalidad de Quintero, Carabineros y personal de la Capitanía de Puerto, realizó un operativo de fiscalización a distintos grupos familiares que se encontraban acampando en la desembocadura del estero Mantagua, a un costado de la playa Ritoque, tras denuncias efectuadas por vecinos de este sector quinterano.

El procedimiento se llevó a cabo considerando que el humedal de Mantagua fue declarado Humedal Urbano en el año 2023, con el objetivo de resguardar su valiosa biodiversidad costera, caracterizada por la presencia de aves migratorias y nativas, flora endémica y ecosistemas sensibles como dunas y lagunas.

En este contexto, las autoridades recordaron que la instalación de campamentos representa una amenaza para la conservación de este sitio prioritario, situación que se ve agravada por el tránsito de vehículos motorizados, el uso de fogatas, la inadecuada disposición de residuos y la presencia de mascotas.

El alcalde Rolando Silva indicó que "en ejercicio del rol fiscalizador que corresponde a la Municipalidad de Quintero, iniciaremos las acciones de notificación a la Seremi de Salud y a la Seremi de Medio Ambiente, considerando posibles infracciones al decreto sanitario y la necesidad de establecer antecedentes formales respecto a la vulneración que se está generando en este espacio natural protegido”.

Asimismo, el jefe comunal sostuvo que "solicitamos a las autoridades competentes que procedan al desalojo inmediato de quienes se encuentren ocupando ilegalmente este sector, a fin de resguardar la integridad del área".

Finalmente, se reiteró el llamado a la comunidad y a quienes visitan la comuna a respetar la normativa vigente y a cuidar los espacios naturales protegidos, recordando que la preservación del humedal de Mantagua es una responsabilidad compartida y fundamental para la protección del patrimonio ambiental local.

PURANOTICIA