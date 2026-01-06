Desalojan 52 viviendas irregulares en Quilpué para dar paso a proyecto habitacional

Un total de 52 viviendas irregulares están siendo desalojadas de un asentamiento irregular instalado en la comuna de Quilpué, en el marco de un operativo llevado a cabo por la fuerza pública y que no ha tenido mayor resistencia de los pobladores.

Se trata del terreno denominado como «Franja Fiscal», a un costado de la autopista Troncal Sur, cuyo espacio será utilizado posteriormente para desarrollar un proyecto de viviendas sociales que beneficiará a una veintena de familias de la Ciudad del Sol.

Fue justamente éste el motivo tenido en cuenta para llevar a cabo este procedimiento de desalojo, lo cual fue acordado previamente con las familias –en su mayoría población migrante– quienes se retiraron voluntariamente de los hogares que levantaron.

Hasta el inicio de esta semana sólo quedaban 12 familias habitando el asentamiento irregular, las que de todas maneras se retiraron este martes 6 de manera voluntaria, comprometiendo las autoridades acompañamiento, contención y apoyo.

Si bien, el operativo se desarrolló en completa normalidad y sin hechos de violencia, Carabineros sí informó que se registró una persona detenida, por el delito de amenazas, ya que tuvo un conflicto con otras personas que ocupaban el lugar.

Noticia en desarrollo...

